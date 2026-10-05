Glauber Braga vai para o quinto mandato federaldiculgação/ Agência Câmara
Com a reeleição, Glauber Braga amplia sua trajetória no Congresso Nacional. Ele já havia sido eleito deputado federal em 2010, 2014, 2018 e 2022. Em 2016, disputou a Prefeitura de Nova Friburgo, mas não foi eleito.
Ao longo da carreira, também ocupou espaços de destaque em comissões da Câmara e na liderança do PSOL. Sua trajetória foi marcada por posições políticas de esquerda e por episódios de grande repercussão nacional, incluindo um processo no Conselho de Ética que chegou a ameaçar seu mandato. O processo gerou forte mobilização de apoiadores de Glauber e de movimentos sociais em sua defesa. A votação final no plenário, porém, não resultou na perda do mandato.
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