Glauber Braga vai para o quinto mandato federal - diculgação/ Agência Câmara

Glauber Braga vai para o quinto mandato federaldiculgação/ Agência Câmara

Publicado 05/10/2026 12:02

Nova Friburgo terá novamente um representante na Câmara dos Deputados. O deputado federal Glauber Braga (PSOL) foi reeleito neste domingo (4) para mais um mandato, com 86.314 votos em todo o estado do Rio de Janeiro. Esta foi a maior votação obtida pelo parlamentar em sua trajetória eleitoral.

Natural e domiciliado em Nova Friburgo, Glauber foi o terceiro candidato mais votado do PSOL no estado, atrás de Rick Azevedo, que recebeu 191.371 votos, e Talíria Petrone, com 122.500.

Na cidade natal, o deputado recebeu 8.895 votos e também ficou entre os candidatos mais votados para a Câmara Federal. Ele foi superado apenas por Luiz Lima (Novo), que conquistou 13.564 votos no município.



Quinto mandato

Com a reeleição, Glauber Braga amplia sua trajetória no Congresso Nacional. Ele já havia sido eleito deputado federal em 2010, 2014, 2018 e 2022. Em 2016, disputou a Prefeitura de Nova Friburgo, mas não foi eleito.

Em 2022, Glauber recebeu 78.048 votos e foi o único político domiciliado em Nova Friburgo a conquistar uma vaga na Câmara Federal naquele pleito. Na eleição deste ano, aumentou sua votação em 8.266 votos, um crescimento de aproximadamente 10,6%.

A votação de 2026 também representa a maior marca eleitoral da carreira do parlamentar, segundo levantamento publicado após a apuração.

Após a confirmação do resultado, Glauber agradeceu aos eleitores pelas redes sociais e destacou que a votação foi a maior já obtida por ele como candidato a deputado federal. Na mesma mensagem, afirmou que pretende concentrar as energias no segundo turno da eleição presidencial.

“Muito obrigado por terem garantido a maior votação que já tive como candidato a deputado. Agora é colocar todas as nossas energias no segundo turno para eleger Lula e derrotar Flávio Bolsonaro”, disse.

Com a reeleição, Glauber Braga seguirá como um dos representantes do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados a partir de 2027 e mantém Nova Friburgo com um representante diretamente ligado ao município no Congresso Nacional.

Trajetória política em destaque

Natural de Nova Friburgo e advogado, Glauber Braga iniciou sua trajetória política no município e chegou à Câmara dos Deputados em 2008, sendo posteriormente reeleito para novos mandatos. Na atuação parlamentar, destacou-se pela defesa de direitos trabalhistas, educação, serviços públicos e movimentos sociais, além de uma postura combativa no plenário.



Ao longo da carreira, também ocupou espaços de destaque em comissões da Câmara e na liderança do PSOL. Sua trajetória foi marcada por posições políticas de esquerda e por episódios de grande repercussão nacional, incluindo um processo no Conselho de Ética que chegou a ameaçar seu mandato. O processo gerou forte mobilização de apoiadores de Glauber e de movimentos sociais em sua defesa. A votação final no plenário, porém, não resultou na perda do mandato.