Além da necessidade de adesão, a convenção estabelece regras relacionadas à jornada dos trabalhadores.Google Street
Comércio friburguense poderá ampliar horário antes do Dia das Crianças
Lojas poderão funcionar até 21h entre 6 e 10 de outubro e abrir no feriado do dia 12, mediante adesão à convenção coletiva
Nova Friburgo fica em quinto no RJ em acidentes com animais peçonhentos
Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam 78 notificações até 9 de setembro; município conta com polo de soroterapia no Hospital Municipal Raul Sertã
Firjan SENAI Nova Friburgo inscreve até dia 30 para cursos técnicos gratuitos
Oportunidades são para alunos do 2º e 3º ano da rede estadual, com cursos gratuitos e bolsa-auxílio
Nova Friburgo recebe 1º Festival da Longevidade nesta quinta-feira
Evento gratuito reúne atividades de saúde, cultura, lazer e convivência para pessoas idosas na Praça Dermeval Barbosa Moreira
Exposição reúne fotógrafos de Nova Friburgo na Usina Cultural Energisa
"CLIC – Poéticas do Olhar" apresenta trabalhos de Regina Lo Bianco, Pedro Bessa e Fernando Braune; visitação é gratuita
Carteirinha facilita acesso a direitos de fibromiálgicos em Nova Friburgo
Documento é destinado a moradores diagnosticados com a doença e pode auxiliar no atendimento prioritário
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