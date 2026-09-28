Frizão chega aos 11 pontos na tabela - Reproduçao IG Friburguense

Frizão chega aos 11 pontos na tabelaReproduçao IG Friburguense

Publicado 28/09/2026 11:53 | Atualizado 28/09/2026 12:14

O Friburguense empatou em 2 a 2 com o Belford Roxo neste domingo (27), no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, pela quinta rodada da Taça Maracanã, competição que corresponde à Série B2 do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time da Região Serrana chegou aos 11 pontos e manteve a invencibilidade no campeonato.



Os gols do Frizão foram marcados por Sagaz e Marcos. A equipe comandada pelo técnico Max ainda não perdeu na competição. Em cinco partidas disputadas, soma três vitórias e dois empates.



O resultado também manteve o Friburguense entre os primeiros colocados da tabela. Após a quinta rodada, o clube aparece na terceira posição, com 11 pontos. Santa Cruz e Cardoso Moreira lideram, ambos com 12 pontos, enquanto o Paduano ocupa a quarta colocação, com dez.



Campanha do Frizão



A trajetória do Friburguense começou com vitória fora de casa sobre o Serra Macaense, por 1 a 0. Na segunda rodada, a equipe empatou em 0 a 0 com o Barra Mansa, no Eduardo Guinle.



Na sequência, o time de Nova Friburgo venceu o Paraty por 4 a 1, fora de casa. Na quarta rodada, voltou a atuar diante da torcida e derrotou o Campos por 2 a 0, com gols de Victor Hugo e Lucas.



Com o empate diante do Belford Roxo, o Friburguense chegou a sete gols marcados e três sofridos nas cinco rodadas disputadas.



A quinta rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (28), com a partida entre Barra Mansa e Búzios, no Estádio Leão do Sul. O resultado pode alterar a configuração das posições abaixo do Friburguense.



Próximo jogo



O Friburguense volta a campo na sexta-feira (2), às 15h, para enfrentar o 7 de Abril, no Estádio Nélio Gomes. A partida será fora de casa. Depois, o time terá pela frente o Paduano, no dia 5 de outubro, novamente pelo campeonato estadual.



A Série B2 reúne 12 clubes na primeira fase. Ao longo da competição, as equipes disputam pontos em turno único, com os melhores colocados avançando para a fase decisiva.