Segundo a PM, foi a maior apreensão de drogas no município em 202611BPM

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Jannaina Costa
Uma operação do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) resultou na apreensão de aproximadamente 21 quilos de entorpecentes e na prisão de um homem, nesta quarta-feira (23), em Nova Friburgo.
A ação foi desencadeada a partir de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelo serviço reservado (P2) do 11º BPM. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o transporte de uma carga de drogas com destino ao município.

O veículo utilizado no transporte foi identificado durante o monitoramento e interceptado na RJ-116, na chegada a Nova Friburgo. A ocorrência contou também com a integração do Programa Cidade Inteligente, da Prefeitura, que auxiliou no acompanhamento do automóvel.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo era oriundo do Rio de Janeiro e a carga seria distribuída em comunidades onde atua a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Na abordagem, dois indivíduos estariam no automóvel, conforme informações divulgadas pelo portal Nova Friburgo em Foco.

Após a apreensão dos entorpecentes, os policiais deram continuidade às diligências para identificar o responsável pelo recebimento da carga. O acompanhamento levou a equipe até a localidade de Cardinot, onde um homem apontado como responsável por receber os entorpecentes foi localizado e preso em flagrante.

O veículo utilizado no transporte, as drogas e o preso foram encaminhados para a 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A operação foi destacada pelo 11º BPM como resultado da integração entre inteligência policial, tecnologia e monitoramento. Segundo a corporação, o sistema Cidade Inteligente identificou e acompanhou o veículo, permitindo que as equipes policiais realizassem a interceptação antes que a carga chegasse ao destino.

A ocorrência é apontada pelo 11º BPM como uma das maiores apreensões de drogas realizadas no município neste ano.
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