Segundo a PM, foi a maior apreensão de drogas no município em 2026 - 11BPM

Segundo a PM, foi a maior apreensão de drogas no município em 202611BPM

Publicado 24/09/2026 15:08

Uma operação do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) resultou na apreensão de aproximadamente 21 quilos de entorpecentes e na prisão de um homem, nesta quarta-feira (23), em Nova Friburgo.

A ação foi desencadeada a partir de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelo serviço reservado (P2) do 11º BPM. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o transporte de uma carga de drogas com destino ao município.



O veículo utilizado no transporte foi identificado durante o monitoramento e interceptado na RJ-116, na chegada a Nova Friburgo. A ocorrência contou também com a integração do Programa Cidade Inteligente, da Prefeitura, que auxiliou no acompanhamento do automóvel.



De acordo com a Polícia Militar, o veículo era oriundo do Rio de Janeiro e a carga seria distribuída em comunidades onde atua a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Na abordagem, dois indivíduos estariam no automóvel, conforme informações divulgadas pelo portal Nova Friburgo em Foco.



Após a apreensão dos entorpecentes, os policiais deram continuidade às diligências para identificar o responsável pelo recebimento da carga. O acompanhamento levou a equipe até a localidade de Cardinot, onde um homem apontado como responsável por receber os entorpecentes foi localizado e preso em flagrante.



O veículo utilizado no transporte, as drogas e o preso foram encaminhados para a 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.



A operação foi destacada pelo 11º BPM como resultado da integração entre inteligência policial, tecnologia e monitoramento. Segundo a corporação, o sistema Cidade Inteligente identificou e acompanhou o veículo, permitindo que as equipes policiais realizassem a interceptação antes que a carga chegasse ao destino.



A ocorrência é apontada pelo 11º BPM como uma das maiores apreensões de drogas realizadas no município neste ano.