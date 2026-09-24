Segundo a PM, foi a maior apreensão de drogas no município em 202611BPM
O veículo utilizado no transporte foi identificado durante o monitoramento e interceptado na RJ-116, na chegada a Nova Friburgo. A ocorrência contou também com a integração do Programa Cidade Inteligente, da Prefeitura, que auxiliou no acompanhamento do automóvel.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo era oriundo do Rio de Janeiro e a carga seria distribuída em comunidades onde atua a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Na abordagem, dois indivíduos estariam no automóvel, conforme informações divulgadas pelo portal Nova Friburgo em Foco.
Após a apreensão dos entorpecentes, os policiais deram continuidade às diligências para identificar o responsável pelo recebimento da carga. O acompanhamento levou a equipe até a localidade de Cardinot, onde um homem apontado como responsável por receber os entorpecentes foi localizado e preso em flagrante.
O veículo utilizado no transporte, as drogas e o preso foram encaminhados para a 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.
A operação foi destacada pelo 11º BPM como resultado da integração entre inteligência policial, tecnologia e monitoramento. Segundo a corporação, o sistema Cidade Inteligente identificou e acompanhou o veículo, permitindo que as equipes policiais realizassem a interceptação antes que a carga chegasse ao destino.
A ocorrência é apontada pelo 11º BPM como uma das maiores apreensões de drogas realizadas no município neste ano.
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