Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanosDivulgação

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Jannaina Costa
A primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica na área urbana de Nova Friburgo será realizada no próximo sábado (26). A imunização é gratuita e estará disponível para cães e gatos em 20 pontos distribuídos por diferentes bairros do município.
A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da equipe de Vigilância em Saúde Ambiental. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença que pode afetar animais e também ser transmitida aos seres humanos.
Confira os locais da primeira fase — 26 de setembro:
Ypu: Quadra da Escola de Samba da Saudade
Bela Vista: E.M. Patrícia Jonas Santana
Braunes: E.M. Jardel Hottz
Cascatinha: E.M. Amâncio de Azevedo
Catarcione: E.M. Claudir A. de Lima
Centro: Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Cônego: E.M. Miguel Raymundo de Moraes Bittencourt
Cordoeira: ESF
Granja Spinelli: E.M. Alberto Meyer
Lagoinha: E.M. Anna B. Moreira
Nova Suíça: E.M. São Judas Tadeu
Nova Suíça: ESF
Nova Suíça: Creche Municipal Vereador Adahil da Cruz
Olaria: UBS Dr. Tunney Kassuga
Olaria: ESF Amarelinho
Olaria: ESF Xingú
Ponte da Saudade: E.M. Dante Magliano
Sítio São Luiz: Capela São Luiz Gonzaga
Vale dos Pinheiros: Creche Municipal Princesa Isabel
Vargem Grande: Casa do Sr. Creuzo
Varginha: ESF
A orientação é que os responsáveis aproveitem a campanha para manter a vacinação dos animais em dia, contribuindo para a proteção dos pets e para a saúde de toda a população.
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