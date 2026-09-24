Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanosDivulgação
Ypu: Quadra da Escola de Samba da Saudade
Bela Vista: E.M. Patrícia Jonas Santana
Braunes: E.M. Jardel Hottz
Cascatinha: E.M. Amâncio de Azevedo
Catarcione: E.M. Claudir A. de Lima
Centro: Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Cônego: E.M. Miguel Raymundo de Moraes Bittencourt
Cordoeira: ESF
Granja Spinelli: E.M. Alberto Meyer
Lagoinha: E.M. Anna B. Moreira
Nova Suíça: E.M. São Judas Tadeu
Nova Suíça: ESF
Nova Suíça: Creche Municipal Vereador Adahil da Cruz
Olaria: UBS Dr. Tunney Kassuga
Olaria: ESF Amarelinho
Olaria: ESF Xingú
Ponte da Saudade: E.M. Dante Magliano
Sítio São Luiz: Capela São Luiz Gonzaga
Vale dos Pinheiros: Creche Municipal Princesa Isabel
Vargem Grande: Casa do Sr. Creuzo
Varginha: ESF
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