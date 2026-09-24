Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanos - Divulgação

Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanosDivulgação

Publicado 24/09/2026 10:28

A primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica na área urbana de Nova Friburgo será realizada no próximo sábado (26). A imunização é gratuita e estará disponível para cães e gatos em 20 pontos distribuídos por diferentes bairros do município.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da equipe de Vigilância em Saúde Ambiental. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença que pode afetar animais e também ser transmitida aos seres humanos.

Confira os locais da primeira fase — 26 de setembro:

Ypu: Quadra da Escola de Samba da Saudade

Bela Vista: E.M. Patrícia Jonas Santana

Braunes: E.M. Jardel Hottz

Cascatinha: E.M. Amâncio de Azevedo

Catarcione: E.M. Claudir A. de Lima

Centro: Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Cônego: E.M. Miguel Raymundo de Moraes Bittencourt

Cordoeira: ESF

Granja Spinelli: E.M. Alberto Meyer

Lagoinha: E.M. Anna B. Moreira

Nova Suíça: E.M. São Judas Tadeu

Nova Suíça: ESF

Nova Suíça: Creche Municipal Vereador Adahil da Cruz

Olaria: UBS Dr. Tunney Kassuga

Olaria: ESF Amarelinho

Olaria: ESF Xingú

Ponte da Saudade: E.M. Dante Magliano

Sítio São Luiz: Capela São Luiz Gonzaga

Vale dos Pinheiros: Creche Municipal Princesa Isabel

Vargem Grande: Casa do Sr. Creuzo

Varginha: ESF

A orientação é que os responsáveis aproveitem a campanha para manter a vacinação dos animais em dia, contribuindo para a proteção dos pets e para a saúde de toda a população.