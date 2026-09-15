Amanhecer no Pico do CaledôniaPaulo Braga Jr

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Jannaina Costa
O Pico da Caledônia, localizado no Parque Estadual do Três Picos, em Nova Friburgo, foi reaberto à visitação nesta terça-feira (15). O acesso havia sido suspenso após o incêndio que atingiu a área em julho, e o retorno ocorre com regras específicas para visitantes.

O local funcionará de terça-feira a domingo, das 5h às 13h. Às segundas-feiras, o acesso ficará fechado para serviços de manutenção e conservação da trilha.

Entre as medidas adotadas está o controle da quantidade de visitantes simultaneamente no topo da escadaria, além da apresentação de documento oficial com foto na portaria de controle.

O acesso de veículos também possui regras específicas. Carros poderão entrar desde que estejam devidamente credenciados pelo Ministério do Turismo.

O que é proibido no Pico da Caledônia

Os visitantes devem ficar atentos às restrições estabelecidas para o local. Está proibido acampar ou passar a noite no cume ou ao longo da trilha. Também não é permitido acender fogueiras, churrasqueiras ou utilizar fogareiros. A entrada de cães e outros animais domésticos está proibida como medida de proteção à fauna local. Outra orientação é que todo o lixo produzido durante a visita seja levado de volta pelo próprio visitante.

O consumo de bebidas alcoólicas também não é permitido. O uso de caixas de som em volume alto está proibido e a utilização de drones depende de autorização prévia. A retirada de elementos naturais também é proibida. Não é permitido colher, arrancar ou podar plantas, nem levar mudas, flores, sementes ou pedras.

Os visitantes também não devem alimentar animais silvestres. Segundo as orientações do local, a prática pode alterar o comportamento natural dos animais e provocar problemas de saúde na fauna.

O que levar para a trilha

Para quem pretende visitar o Pico da Caledônia, a recomendação é levar água e lanches, além de protetor solar e boné ou chapéu. Também é importante utilizar calçados adequados para caminhada e levar um agasalho. No cume, o vento e as baixas temperaturas podem ser intensos, mesmo em dias de tempo mais ameno na cidade.
Com cerca de 2.257 metros de altitude, o Pico da Caledônia é um dos pontos mais altos e conhecidos da Região Serrana do Rio de Janeiro. Localizado no Parque Estadual dos Três Picos, entre Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, o local é procurado por praticantes de montanhismo e trilhas e oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas da região. Em dias de boa visibilidade, é possível avistar áreas da Baixada Fluminense, da Baía de Guanabara e até pontos da cidade do Rio de Janeiro.

Serviço

Pico da Caledônia

Visitação: terça-feira a domingo
Horário: das 5h às 13h
Segunda-feira: fechado para manutenção e conservação da trilha
Como chegar: o acesso ao Pico da Caledônia é feito pela Estrada do Caledônia, em Nova Friburgo, na área do Parque Estadual dos Três Picos. O trajeto inclui trecho de estrada e caminhada até o cume.

Atenção: o acesso está sujeito ao controle de capacidade e às regras de segurança e preservação ambiental.
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