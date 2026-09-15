Amanhecer no Pico do Caledônia - Paulo Braga Jr

Amanhecer no Pico do CaledôniaPaulo Braga Jr

Publicado 15/09/2026 08:33





O local funcionará de terça-feira a domingo, das 5h às 13h. Às segundas-feiras, o acesso ficará fechado para serviços de manutenção e conservação da trilha.



Entre as medidas adotadas está o controle da quantidade de visitantes simultaneamente no topo da escadaria, além da apresentação de documento oficial com foto na portaria de controle.



O acesso de veículos também possui regras específicas. Carros poderão entrar desde que estejam devidamente credenciados pelo Ministério do Turismo.



O que é proibido no Pico da Caledônia



Os visitantes devem ficar atentos às restrições estabelecidas para o local. Está proibido acampar ou passar a noite no cume ou ao longo da trilha. Também não é permitido acender fogueiras, churrasqueiras ou utilizar fogareiros. A entrada de cães e outros animais domésticos está proibida como medida de proteção à fauna local. Outra orientação é que todo o lixo produzido durante a visita seja levado de volta pelo próprio visitante.



O consumo de bebidas alcoólicas também não é permitido. O uso de caixas de som em volume alto está proibido e a utilização de drones depende de autorização prévia. A retirada de elementos naturais também é proibida. Não é permitido colher, arrancar ou podar plantas, nem levar mudas, flores, sementes ou pedras.



Os visitantes também não devem alimentar animais silvestres. Segundo as orientações do local, a prática pode alterar o comportamento natural dos animais e provocar problemas de saúde na fauna.



O que levar para a trilha



Para quem pretende visitar o Pico da Caledônia, a recomendação é levar água e lanches, além de protetor solar e boné ou chapéu. Também é importante utilizar calçados adequados para caminhada e levar um agasalho. No cume, o vento e as baixas temperaturas podem ser intensos, mesmo em dias de tempo mais ameno na cidade.

Pico da Caledônia , localizado no Parque Estadual do Três Picos, em Nova Friburgo, foi reaberto à visitação nesta terça-feira (15). O acesso havia sido suspenso após o incêndio que atingiu a área em julho, e o retorno ocorre com regras específicas para visitantes.O local funcionará de terça-feira a domingo, das 5h às 13h. Às segundas-feiras, o acesso ficará fechado para serviços de manutenção e conservação da trilha.Entre as medidas adotadas está o controle da quantidade de visitantes simultaneamente no topo da escadaria, além da apresentação de documento oficial com foto na portaria de controle.O acesso de veículos também possui regras específicas. Carros poderão entrar desde que estejam devidamente credenciados pelo Ministério do Turismo.Os visitantes devem ficar atentos às restrições estabelecidas para o local. Está proibido acampar ou passar a noite no cume ou ao longo da trilha. Também não é permitido acender fogueiras, churrasqueiras ou utilizar fogareiros. A entrada de cães e outros animais domésticos está proibida como medida de proteção à fauna local. Outra orientação é que todo o lixo produzido durante a visita seja levado de volta pelo próprio visitante.O consumo de bebidas alcoólicas também não é permitido. O uso de caixas de som em volume alto está proibido e a utilização de drones depende de autorização prévia. A retirada de elementos naturais também é proibida. Não é permitido colher, arrancar ou podar plantas, nem levar mudas, flores, sementes ou pedras.Os visitantes também não devem alimentar animais silvestres. Segundo as orientações do local, a prática pode alterar o comportamento natural dos animais e provocar problemas de saúde na fauna.Para quem pretende visitar o Pico da Caledônia, a recomendação é levar água e lanches, além de protetor solar e boné ou chapéu. Também é importante utilizar calçados adequados para caminhada e levar um agasalho. No cume, o vento e as baixas temperaturas podem ser intensos, mesmo em dias de tempo mais ameno na cidade.

Com cerca de 2.257 metros de altitude, o Pico da Caledônia é um dos pontos mais altos e conhecidos da Região Serrana do Rio de Janeiro. Localizado no Parque Estadual dos Três Picos, entre Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, o local é procurado por praticantes de montanhismo e trilhas e oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas da região. Em dias de boa visibilidade, é possível avistar áreas da Baixada Fluminense, da Baía de Guanabara e até pontos da cidade do Rio de Janeiro.



Serviço



Pico da Caledônia



Visitação: terça-feira a domingo

Horário: das 5h às 13h

Segunda-feira: fechado para manutenção e conservação da trilha

Como chegar: o acesso ao Pico da Caledônia é feito pela Estrada do Caledônia, em Nova Friburgo, na área do Parque Estadual dos Três Picos. O trajeto inclui trecho de estrada e caminhada até o cume.



Atenção: o acesso está sujeito ao controle de capacidade e às regras de segurança e preservação ambiental.