Vacinação antirrábica reforça a proteção de cães e gatos contra a raiva - Foto: Ilustração

Vacinação antirrábica reforça a proteção de cães e gatos contra a raivaFoto: Ilustração

Publicado 14/09/2026 11:27

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, realiza a partir do dia 26 de setembro a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A imunização é gratuita e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade.

A campanha será realizada em três etapas, nos dias 26 de setembro, 17 de outubro e 31 de outubro, com postos distribuídos por diferentes localidades do município. A medida busca ampliar a proteção dos animais contra a raiva, doença que também pode ser transmitida aos seres humanos.

Na primeira etapa, no dia 26 de setembro, a vacinação acontecerá das 9h às 16h nos seguintes locais:

Ypu – Quadra da Escola de Samba da Saudade;

Bela Vista – E.M. Patrícia Jonas Santana;

Braunes – E.M. Jardel Hottz;

Cascatinha – E.M. Amâncio de Azevedo;

Catarcione – E.M. Claudir A. de Lima;

Centro – Subsecretaria de Vigilância em Saúde;

Cônego – E.M. Miguel Raymundo de M. Bittencourt;

Cordeira – ESF;

Granja Spinelli – E.M. Alberto Meyer;

Lagoinha – E.M. Anna B. Moreira;

Nova Suíça – E.M. [conforme cronograma divulgado pela Prefeitura].

A orientação da Vigilância em Saúde Ambiental é que os tutores verifiquem previamente o posto correspondente à sua região e levem os animais na data prevista para a localidade.

A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção e controle da raiva, contribuindo para a proteção dos animais e da população.