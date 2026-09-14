Vacinação antirrábica reforça a proteção de cães e gatos contra a raivaFoto: Ilustração
Bela Vista – E.M. Patrícia Jonas Santana;
Braunes – E.M. Jardel Hottz;
Cascatinha – E.M. Amâncio de Azevedo;
Catarcione – E.M. Claudir A. de Lima;
Centro – Subsecretaria de Vigilância em Saúde;
Cônego – E.M. Miguel Raymundo de M. Bittencourt;
Cordeira – ESF;
Granja Spinelli – E.M. Alberto Meyer;
Lagoinha – E.M. Anna B. Moreira;
Nova Suíça – E.M. [conforme cronograma divulgado pela Prefeitura].
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