Frizão está em quinto na tabela - João Pedro Lima

Frizão está em quinto na tabelaJoão Pedro Lima

Publicado 07/09/2026 17:22

O Friburguense empatou em 0 a 0 com o Barra Mansa neste domingo (6), no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. A partida foi válida pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca, a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Frizão chegou aos quatro pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. O Barra Mansa, que também soma dois pontos, está em oitavo lugar. O Cardoso Moreira lidera a competição, com seis pontos.

Na estreia, o Friburguense venceu o Serra Macaense por 1 a 0, enquanto o Barra Mansa empatou em 2 a 2 com o Campos.

Pela terceira rodada, o Friburguense enfrenta o Paraty no dia 13 de setembro, fora de casa. Já o Barra Mansa recebe o 7 de Abril no dia 14, no Estádio Leão do Sul.