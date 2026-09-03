Douglas Ruas prometeu inaugurar o Hospital do Câncer de Nova Friburgo nos primeiros 100 dias de governo - Divulgação campanha PL

Douglas Ruas prometeu inaugurar o Hospital do Câncer de Nova Friburgo nos primeiros 100 dias de governoDivulgação campanha PL

Publicado 03/09/2026 16:57

Durente visita ao entorno do Instituto Nacional de Câncer (Inca) nesta quinta-feira (3), o candidato ao governo do Estado pelo PL, Douglas Ruas, apresentou propostas para o tratamento de pacientes oncológicos no Rio de Janeiro. Se eleito, Ruas pretende inaugurar o Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria, conhecido como Hospital do Câncer de Nova Friburgo, nos primeiros 100 dias de gestão. Além disso, vai abrir uma unidade de referência na Zona Oeste da capital para descentralizar o atendimento e desafogar o Inca.



"Conversei com pessoas que precisaram percorrer longas distâncias em busca de atendimento. O câncer é uma doença que afeta toda a família. E o desgaste do deslocamento só aumenta esse sofrimento. Nossa palavra de ordem é proximidade: vamos levar os serviços de saúde até a população, a começar pela entrega do hospital de Friburgo, aguardada há 14 anos", disse o candidato.



Ruas também apresentou a proposta de criar Centros Integrados de Saúde, que reunirão diversas especialidades em um único local. A ideia é distribuir essas estruturas para cobrir todas as regiões do estado.



Para combater as filas do Sisreg, o candidato pretende fixar um prazo máximo de espera, além de firmar parcerias com a rede privada para suprir a demanda da rede pública de saúde.

Futuro Hospital de Nova Friburgo está sob apuração do TCE-RJ

Em julho, o órgão deu prazo de cinco dias para que o Governo do Estado apresentasse esclarecimentos sobre os contratos relacionados à obra , após representação que questionou os sucessivos atrasos, termos aditivos, alterações nos valores e a contratação de uma nova empresa antes do encerramento formal do contrato anterior. Segundo a apuração, o contrato firmado em 2022 para a conclusão da unidade passou de R$ 50,6 milhões para cerca de R$ 62,3 milhões e teve o prazo ampliado de 365 para 1.275 dias. O Estado informou ao TCE-RJ que prestaria os esclarecimentos solicitados e afirmou que a obra estava na fase final, com previsão de conclusão para outubro.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde para atualizações sobre os pedidos de esclarecimentos do TCE-RJ, mas até o fechamento da matéria ainda não tinha recebido a resposta.