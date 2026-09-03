Douglas Ruas prometeu inaugurar o Hospital do Câncer de Nova Friburgo nos primeiros 100 dias de governoDivulgação campanha PL
"Conversei com pessoas que precisaram percorrer longas distâncias em busca de atendimento. O câncer é uma doença que afeta toda a família. E o desgaste do deslocamento só aumenta esse sofrimento. Nossa palavra de ordem é proximidade: vamos levar os serviços de saúde até a população, a começar pela entrega do hospital de Friburgo, aguardada há 14 anos", disse o candidato.
Ruas também apresentou a proposta de criar Centros Integrados de Saúde, que reunirão diversas especialidades em um único local. A ideia é distribuir essas estruturas para cobrir todas as regiões do estado.
Para combater as filas do Sisreg, o candidato pretende fixar um prazo máximo de espera, além de firmar parcerias com a rede privada para suprir a demanda da rede pública de saúde.
Douglas Ruas quer inaugurar Hospital Oncológico de Friburgo
Para combater as filas da saúde, o candidato pretende fixar um prazo máximo de espera, além de firmar parcerias com a rede privada para suprir a demanda
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