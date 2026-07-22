Em julho de 2024, o então governador Cláudio Castro vistoriou as obras "em meio aos trabalhos de finalização da estrutura"SES-RJ
Anunciado em 2012, o Hospital Estadual de Oncologia tinha previsão inicial de ser entregue em 2014. Em 14 de junho de 2022, o governador Cláudio Castro esteve em Nova Friburgo para assinar a ordem de reinício das obras, anunciando investimento de R$ 50,6 milhões para a conclusão da unidade, com prazo previsto de 12 meses. Na ocasião, o Estado informou que, após a conclusão da construção, seriam destinados mais R$ 30 milhões para aquisição de equipamentos hospitalares. Entretanto, passados 14 anos, a unidade ainda não entrou em funcionamento.
Segundo a representação encaminhada ao TCE-RJ, o empreendimento passou por três contratos com empresas diferentes ao longo da execução. O contrato firmado em 2022 para a conclusão da obra previa prazo de 365 dias, mas recebeu oito termos aditivos, estendendo a execução para 1.275 dias — um acréscimo de 910 dias. No mesmo período, o valor contratado passou de aproximadamente R$ 50,6 milhões para cerca de R$ 62,3 milhões.
Outro ponto questionado é a contratação, em 2025, de uma reforma complementar antes do encerramento oficial do contrato anterior. Esse novo contrato também recebeu aditivos, ampliando seu prazo de 180 para 420 dias e elevando seu valor de R$ 8,7 milhões para aproximadamente R$ 11,2 milhões. A representação levanta dúvidas sobre uma cláusula que prevê o compartilhamento de riscos para corrigir serviços eventualmente não executados ou executados com falhas na etapa anterior, o que, segundo o documento, poderia transferir ao poder público custos que deveriam ser assumidos pela empresa responsável pela obra original.
Importância para a Região Serrana
Enquanto isso, o Tribunal de Contas aguarda as informações solicitadas ao Governo do Estado para avaliar se houve irregularidades na condução dos contratos e da execução da obra.
De acordo com a SES, as obras do Hospital Estadual de Oncologia de Nova Friburgo estão em fase final de conclusão. "Atualmente, estão sendo feitos os últimos acabamentos e a instalação do sistema de ar condicionado, com previsão de conclusão é para outubro", concluiu a SES-RJ na nota.
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