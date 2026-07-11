Material recolhido na ação será encaminhado para reciclagem - Divulgação/ Detran

Material recolhido na ação será encaminhado para reciclagem Divulgação/ Detran

Publicado 11/07/2026 10:31

Um ferro-velho irregular foi interditado pelo Detran-RJ durante mais uma etapa da Operação Desmonte em Nova Friburgo. A ação, realizada na última terça-feira (7), teve como alvo um estabelecimento localizado no bairro Campo do Coelho, às margens da Avenida Antônio Mário de Azevedo, antiga Estrada Friburgo–Teresópolis.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o local funcionava sem credenciamento junto ao Detran-RJ para comercializar sucatas e peças automotivas usadas. Além disso, nenhuma das peças disponíveis possuía nota fiscal ou QR Code de rastreabilidade, mecanismo exigido para identificar a origem dos componentes e combater a venda de peças provenientes de veículos roubados ou furtados.

A equipe também identificou irregularidades ambientais. Segundo o Detran-RJ, óleo de motor e outros resíduos automotivos estavam sendo descartados diretamente sobre o solo, o que representa risco de contaminação ambiental. Todo o material encontrado foi apreendido e será encaminhado para empresas de reciclagem credenciadas.

Todo o material recolhido durante a operação foi apreendido e será encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas, conforme informou o Governo do Estado.

Além do Detran-RJ, participaram da operação equipes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A força-tarefa tem como objetivo combater o comércio irregular de autopeças, enfraquecer o mercado clandestino alimentado por furtos e roubos de veículos e oferecer mais segurança aos consumidores.