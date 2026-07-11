Colisões seguem como o tipo de ocorrência mais frequente, somando 277 registros - Reprodução CBERJ

Colisões seguem como o tipo de ocorrência mais frequente, somando 277 registrosReprodução CBERJ

Publicado 11/07/2026 10:23 | Atualizado 11/07/2026 10:37

O número de acidentes de trânsito voltou a crescer em Nova Friburgo no primeiro semestre de 2026. Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) apontam que, entre 1º de janeiro e 29 de junho, foram registradas 419 ocorrências, entre colisões, quedas, capotamentos e atropelamentos. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizados 392 acidentes, o que representa um aumento de cerca de 6,9%.

As colisões seguem como o tipo de ocorrência mais frequente, somando 277 registros, o equivalente a aproximadamente dois terços de todos os atendimentos realizados pelos bombeiros. Em seguida aparecem as quedas de veículos, com 86 ocorrências.

O dado que mais chama atenção é o crescimento dos atropelamentos. Foram 41 casos registrados no primeiro semestre deste ano, um aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2025. Já os capotamentos totalizaram 15 ocorrências.

Avenida concentra maior número de acidentes

Entre os pontos críticos da cidade, a Avenida Governador Roberto Silveira continua liderando o número de registros. Segundo os dados, a via concentra cerca de 30% dos acidentes ocorridos em Nova Friburgo, tornando-se um dos principais focos de atenção das autoridades de trânsito.

O elevado fluxo de veículos, aliado ao grande número de cruzamentos, acessos a bairros e circulação de pedestres, contribui para o alto índice de ocorrências na avenida.