Colisões seguem como o tipo de ocorrência mais frequente, somando 277 registrosReprodução CBERJ
Detran-RJ interdita ferro-velho irregular em Nova Friburgo
Local em Campo do Coelho funcionava sem credenciamento para comercializar sucatas e peças automotivas usadas
Acidentes de trânsito aumentam em Nova Friburgo no primeiro semestre
Cidade registrou 419 ocorrências entre janeiro e junho; Avenida Governador Roberto Silveira concentra cerca de 30% dos casos
Recursos da previdência foram aplicados em fundo sem ligação com o Banco Master, diz Prefeitura
Vereador autor da denúncia teria confundido os fundos em função da similaridade dos nomes
Aplicação em fundo ligado ao Banco Master amplia crise da Previdência em Nova Friburgo
Prefeitura afirma que aplicação foi feita em gestão anterior e Câmara Municipal pode instalar CPI
"Auxílio Lagosta" continua gerando polêmica em Nova Friburgo após aprovação definitiva
Benefício de até R$ 1 mil por mês foi mantido pela Câmara após derrubada do veto do prefeito
Nova Friburgo recebe Encontro Sesc de Dança de 1º a 5 de julho
Em sua 34ª edição, evento transforma Nova Friburgo na capital da dança, com programação gratuita na unidade Sesc e na Praça Demerval Barbosa Moreira
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