Espetáculo "Passáro de toda cor"Cia Dançar a Vida
Durante cinco dias, o público poderá assistir a apresentações de companhias profissionais e grupos amadores de diferentes regiões do país, contemplando linguagens que transitam entre o balé clássico, a dança contemporânea, as danças urbanas e as manifestações populares. As atividades acontecerão na unidade do Sesc Nova Friburgo e na Praça Demerval Barbosa Moreira, no Centro da cidade.
A programação recebe a prestigiada Cia de Ballet Dalal Achcar, do Rio, que levará ao palco as coreografias Cardinal e Shogun. Outro destaque é o consagrado Ballet Stagium, de São Paulo, com o espetáculo Cordas do Coração, obra que aproxima a música de Johann Sebastian Bach da cultura caipira brasileira em uma celebração da identidade nacional.
Também integra a programação a Cia Dançar a Vida com o espetáculo Pássaro de Toda Cor, que aborda temas como diversidade, inclusão e combate ao bullying. A companhia é resultado de um projeto social profundamente ligado à formação e profissionalização de talentos vindos de comunidades vulneráveis no Rio.
Do Rio Grande do Norte, a companhia Movidos Dança traz a obra Nuvem de Pássaros, reflexão poética sobre convivência, coletividade e diversidade inspirada nos movimentos migratórios das aves. O Encontro de Dança contará ainda com apresentações da Camaleão Cia de Dança (MG), Vivá Cia de Dança (RJ), Studio Vibre (RJ), Ginga Brasil (RJ) e dezenas de escolas e grupos participantes.
Cursos e oficinas gratuitos de ballet e jazz
Além dos espetáculos, o evento reafirma, mais uma vez, sua vocação formativa com uma série de cursos e oficinas gratuitas voltadas a bailarinos, professores e estudantes. Entre as atividades estão o curso “Ballet Clássico: do Lúdico à Técnica”, ministrado por Nelma Darzi, oficinas de ballet clássico com Raphael Spyker e Juliana Meziat e uma vivência em Jazz Dance conduzida pelo coreógrafo Carlos Fontinelle.
As inscrições para essas atividades são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail encontrosescdedanca@sescrio.org.br ou diretamente na secretaria do Sesc Nova Friburgo, sujeitas à disponibilidade de vagas.
Exposição fotográfica nos jardins do Sesc
Antes de cada espetáculo no Sesc, o público também poderá visitar a exposição fotográfica “Onde cada passo vira arte”, que reúne, nos jardins da unidade, imagens das companhias e grupos que participam do Encontro, e propõe um olhar sobre a dança como linguagem artística capaz de expressar emoções, identidades e histórias por meio do movimento. A visitação poderá ser feita de 1º a 15 de julho.
34º Encontro Sesc de Dança de Nova Friburgo
Data: 1º a 5 de julho de 2026
Locais: Sesc Nova Friburgo e Praça Demerval Barbosa Moreira
Entrada solidária: doe um litro de leite
Inscrições gratuitas para oficinas e cursos: encontrosescdedanca@sescrio.org.br ou na secretaria do Sesc.
PROGRAMAÇÃO
1º de julho (quarta-feira)
- Cia Dançar a Vida (RJ) – Pássaro de Toda Cor
- Márcio Cunha Dança Contemporânea (RJ) – Boi de Barro
2 de julho (quinta-feira)
- Cia de Ballet Dalal Achcar (RJ) - Cardinal e Shogun
- Ballet Stagium (SP) - Cordas do Coração
3 de julho (sexta-feira)
16h - Teatro do Sesc Nova Friburgo
- Mostra de Solos, Duos e Trios
19h - Quadra do Sesc Nova Friburgo
- Movidos Dança (Natal, RN) – Nuvem de Pássaros
- Vivá Cia de Dança (RJ) – Reflexos do que não se vê
- Apresentação de grupos e companhias amadoras
4 de julho (sábado)
14h - Praça Demerval Barbosa Moreira
- Camaleão Cia de Dança (Belo Horizonte, MG) – Recriar
- Studio Vibre (Rio das Ostras, RJ) – Suspensos Danças Aéreas
- Cia Jovem Dançar a Vida (RJ) – A Dança é um Direito de Todos (Flash Mob)
- Ginga Brasil (RJ) – Swing Latino
18h30 - Quadra do Sesc Nova Friburgo
- Cia Jovem Dançar a Vida (RJ) - Giselle – 2º Ato e Grand Pas de Deux Satanella (Carnaval em Veneza)
- Apresentação de companhias e grupos amadores
5 de julho (domingo)
- Apresentação dos grupos master
17h - Quadra do Sesc Nova Friburgo
- Apresentação dos grupos infantis
CURSOS E OFICINAS GRATUITOS
Local: Sesc Nova Friburgo
3 a 5 de julho | 9h
- Curso de Ballet Clássico - do lúdico à técnica, com Nelma Darzi
- Oficina de Ballet Clássico, com Raphael Spyker
3 a 5 de julho | 11h
- Oficina de Jazz Dance, com Carlos Fontinelle
4 e 5 de julho | 9h
- Oficina de Ballet Clássico Infantojuvenil, com Juliana Meziat
Inscrições gratuitas para os cursos e oficinas pelo e-mail encontrosescdedanca@sescrio.org.br ou na secretaria do Sesc Nova Friburgo. Vagas sujeitas a lotação.
EXPOSIÇÃO – “Onde cada passo vira arte”
Local: Jardins do Sesc Nova Friburgo
Visitação gratuita de 1º a 15 de julho
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