Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudávelDivulgação
Firjan SESI Nova Friburgo abre inscrições para Colônia de Férias de inverno
Inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho. As atividades acontecerão de 20 a 31 de julho.
Elementos da natureza dão o tom à nova coleção criada por alunos da Firjan SENAI para a Fevest 2026
Firjan destaca trabalhos dos alunos do Projeto Novos Talentos e iniciativas voltadas para impulsionar a indústria da moda
UFF Nova Friburgo inscreve até 19 de junho para cursos de fériasna área de ciências
São 174 vagas presenciais para estudantes de Ensino Médio e Pré-universitário
Megaoperação apreende mais de sete quilos de drogas no Alto de Olaria
Polícia Militar encontrou dezenas de cargas escondidas em trilhas utilizadas pelo tráfico em Nova Friburgo
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Área degradada é de cerca de mil metros quadrados, em Amparo
Sob críticas, Câmara de Nova Friburgo aprova auxílio-alimentação para vereadores
O "auxílio lagosta" no valor de R$ 50 reais por dia útil segue para sanção do Prefeito
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