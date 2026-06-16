Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável - Divulgação

Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudávelDivulgação

Publicado 16/06/2026 17:04

Enquanto as estrelas da Seleção Brasileira brilham na Copa do Mundo, minicraques de Friburgo e região já podem ser convocados para “Copa Coloninhos”, tema da edição 2026 da Colônia de Férias Firjan SESI - Inverno 2026. A experiência une atividades esportivas, de desenvolvimento socioemocional e de aprendizado coletivo para crianças de 4 a 14 anos. As inscrições podem ser realizadas diretamente nas unidades Firjan SESI Nova Friburgo Rua Teresópolis, 248 – Vila Amélia, Nova Friburgo, de segunda à sexta das 7h às 20h.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20/7. Os que garantirem uma vaga até o dia 3/7, receberão desconto de 5%, que também é válido para ex-coloninhos e alunos das escolas Firjan SESI. Para a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vínculo empregatício em caso de industriário e Certidão de nascimento ou RG do menor.

As atividades acontecerão de 20 a 31 de julho. A Colônia de Férias inclui ações relacionadas a cuidado com o ambiente, com foco em hábitos saudáveis e atividades físicas lúdicas com jogos que priorizam a cooperação, promovendo a inclusão, participação e aprendizado coletivo. Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável.

Assim, os Coloninhos Firjan SESI participarão de atividades como a “Caça ao Tesouro dos Continentes”, numa volta ao mundo pelas belezas naturais e históricas dos países participantes da Copa; “Circuito Craques em Ação”, com atividades esportivas relacionadas às seleções; “Oficina Alimentação dos Campeões”, abordando a gastronomia de diversos países; e “Oficina Reciclagem: Torcida Sustentável”, com produção de bandeiras e outras peças usadas pelas torcidas esportivas.

Para facilitar a interação e o desenvolvimento das interações coletivas, haverá turmas divididas por faixa etária: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos e 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centro de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.