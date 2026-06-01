Agentes da Polícia Ambiental encontraram sinais de supressão de vegetação, além de uma construção em alvenaria em fase inicial às margens da RJ-150Dvulgação Disque Denúncia
Polícia Ambiental identifica degradação em área de preservação permanente em Nova Friburgo
Área degradada é de cerca de mil metros quadrados, em Amparo
Sob críticas, Câmara de Nova Friburgo aprova auxílio-alimentação para vereadores
O "auxílio lagosta" no valor de R$ 50 reais por dia útil segue para sanção do Prefeito
Teatro Municipal de Nova Friburgo recebe espetáculo premiado com Vera Holtz
Peça oferecida pelo Sesc RJ será apresentada no próximo sábado, 29 de maio. Ingresso solidário deve ser trocado no dia anterior (28/5)
Free Mountain Festival agita Nova Friburgo no fim de seman
Evento acontece nos dias 29 a 31 de maio e marca a abertura da temporada de montanhismo na cidade
Nova Friburgo celebra 208 anos com shows na Praça do Suspiro
Tradicional Desfile Cívico e Concerto no Teatro Municipal também integram as comemorações
Lumiar ganha Unidade de Urgência e Emergência 24h e base do SAMU
Solenidade de inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira (7) após anos de mobilização de moradores da região
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