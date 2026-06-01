Agentes da Polícia Ambiental encontraram sinais de supressão de vegetação, além de uma construção em alvenaria em fase inicial às margens da RJ-150 - Dvulgação Disque Denúncia

Agentes da Polícia Ambiental encontraram sinais de supressão de vegetação, além de uma construção em alvenaria em fase inicial às margens da RJ-150Dvulgação Disque Denúncia

Publicado 01/06/2026 10:31

Uma ação do Comando de Polícia Ambiental resultou na identificação de uma área degradada de aproximadamente mil metros quadrados no distrito de Amparo, em Nova Friburgo. A ocorrência foi registrada na terça-feira (26), após denúncia encaminhada ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Policiais militares do 2º Grupamento do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAm) estiveram no local para averiguar as informações recebidas e encontraram sinais de supressão de vegetação, além de uma construção em alvenaria em fase inicial às margens da RJ-150.

Segundo os agentes, também foi identificado um manilhamento destinado à canalização de um curso de água perene. Durante a fiscalização, o responsável pela obra informou que teria iniciado um processo junto à Prefeitura, mas não apresentou documentação que autorizasse a intervenção ambiental.

De acordo com a Polícia Ambiental, a área está inserida em uma Área de Preservação Permanente (APP), conforme previsto no artigo 1º da Lei Federal nº 12.651/2012, que estabelece normas de proteção da vegetação nativa.

Diante da irregularidade, os policiais procederam à 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada para investigação e adoção das medidas cabíveis.

O Disque Denúncia reforça que denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima, 24 horas por dia, pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado. As informações também podem ser encaminhadas pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, pelo site oficial do serviço ou pela página do Linha Verde nas redes sociais.