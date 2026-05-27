A peça propõe uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções, abordando temas como religião, dinheiro, nações e as construções sociais que moldam a humanidade.Flavia Canavarro
Para garantir o ingresso, é preciso realizar a troca por um litro de leite no dia anterior, 28 de maio, das 9h às 18h, na bilheteria do teatro. A caixas de leite serão recolhidas pelo programa Mesa Brasil e destinados a instituições socioassistenciais do município.
Idealizado por Felipe Heráclito Lima a partir do best-seller “Sapiens - Uma Breve História da Humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, o espetáculo “Ficções” foi escrito e dirigido por Rodrigo Portella.
A peça propõe uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções, abordando temas como religião, dinheiro, nações e as construções sociais que moldam a humanidade. Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora, às vezes é a própria atriz falando.
“Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia”, destaca Vera. “O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada”, conta a atriz.
Rodrigo concorda: “É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera, ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador”. Com mais de 400 apresentações realizadas pelo país, “Ficções” já conquistou cinco prêmios e mais de 30 indicações, reunindo um público superior a 160 mil espectadores.
Espetáculo “Ficções”, com Vera Holtz
Data: 29/05, às 20h
Local: Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura
Ingresso solidário: deve ser retirado no dia anterior ao espetáculo, 28/5, das 9h às 18h, na bilheteria do teatro, mediante a doação de um litro de leite
Duração: 80 minutos
Classificação: 12 anos
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