A peça propõe uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções, abordando temas como religião, dinheiro, nações e as construções sociais que moldam a humanidade. - Flavia Canavarro

A peça propõe uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções, abordando temas como religião, dinheiro, nações e as construções sociais que moldam a humanidade.Flavia Canavarro

Publicado 27/05/2026 11:44

A atriz Vera Holtz apresenta, na próxima sexta-feira (29), em Nova Friburgo, o espetáculo “Ficções”, sucesso de público e crítica em todo o país. A apresentação vai acontecer, às 20h, no Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro. É mais uma atração que o Sesc RJ promove no espaço, por meio de uma parceria com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura e o Sincomércio.



Para garantir o ingresso, é preciso realizar a troca por um litro de leite no dia anterior, 28 de maio, das 9h às 18h, na bilheteria do teatro. A caixas de leite serão recolhidas pelo programa Mesa Brasil e destinados a instituições socioassistenciais do município.



Idealizado por Felipe Heráclito Lima a partir do best-seller “Sapiens - Uma Breve História da Humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, o espetáculo “Ficções” foi escrito e dirigido por Rodrigo Portella.



A peça propõe uma reflexão sobre a capacidade humana de criar e acreditar em ficções, abordando temas como religião, dinheiro, nações e as construções sociais que moldam a humanidade. Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo, canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi – autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora, às vezes é a própria atriz falando.



“Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia”, destaca Vera. “O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada”, conta a atriz.



Rodrigo concorda: “É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera, ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador”. Com mais de 400 apresentações realizadas pelo país, “Ficções” já conquistou cinco prêmios e mais de 30 indicações, reunindo um público superior a 160 mil espectadores.

SERVIÇO

Espetáculo “Ficções”, com Vera Holtz

Data: 29/05, às 20h

Local: Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura

Ingresso solidário: deve ser retirado no dia anterior ao espetáculo, 28/5, das 9h às 18h, na bilheteria do teatro, mediante a doação de um litro de leite

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos