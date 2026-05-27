O destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. O evento também conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. Divulgação
Arena Arp
17h às 22h – Entrega de kits de todas as modalidades – Smartfit (Arp)
18h30 – Abertura do Free Mountain Festival com a exibição do documentário “Solo Sagrado” – Arp Garten
19h30 – Show com Robson Albuquerque (especial Sting/The Police) – Palco principal da Arena
Parque Juarez Frotté – Cascatinha
7h – Concentração da Volta da Caledônia e Meia Volta da Caledônia
8h – Largada Volta da Caledônia 19km
8h20 – Largada Meia Volta da Caledônia 10km
13h – Horário limite para completar a prova
9h às 12h – Iniciação à escalada na rocha com o CEF
9h30 – Aula de Yoga com Ju Sancho – no Estúdio Frame8
11h às 16h – Slackline com CEF – Arp Garten
12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Montanha Solidária – no SustentArp
12h – Dj no Lounge Angê – Arp Garten
13h – Dj Bispim – no Palco Principal
13h – Festival CEF de Boulder – Arp Garten
15h – Show com Junior Lima e Marcel Risso (especial Zé Ramalho/Rock Nacional) – no Palco Principal
15h – Roda de conversa – Dia da Mata Atlântica – no Estúdio Frame8
16h – Desafio Smartfit Escadas – na Smartfit
17h – Premiação da corrida – Arp Garten
18h – Show com As Lumiarinas (Forró/Música Brasileira) – no Palco Principal
Arena Arp
6h30 – Saída da Van para o Bike Experience – Smartfit
8h – Saída da Van para o Trekking – Smartfit
9h30 – Aula de Yoga com Vânia Martins – no Estúdio Frame8
10h às 17h – Boulder livre recreativo – no Arp Garten
11h às 16h – Slackline com CEF – Smartfit
12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Instituto Marianeira e Projeto Aventura Animal – no SustentArp
12h – Dj Bispim – no Palco Principal
14h – Show com Iris e Santiago (Groove Latino) – no Palco Principal
16h – Exibição do filme “Sempre Mais Alto” – no Estúdio Frame8
17h – Show com Amanda Ferraz e Ivo Vargas (MPB) – no Palco Principal
Horário: conforme programação
Local: Arp – Onde tudo acontece (Av. Conselheiro Julius Arp, 80 – Centro)
Entrada gratuita
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Convocados devem comparecer entre os dias 27 e 30 de abril, das 9h30 às 14h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida Alberto Braune, no Centro da cidade
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