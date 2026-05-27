O destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. O evento também conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. Divulgação

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Neste fim de semana, nos dias 29 a 31 de maio, acontece a segunda edição do Free Mountain Festival, primeiro festival de esportes ao ar livre da Região Serrana do Rio de Janeiro. A programação é gratuita e a arena principal do evento ficará na Arp.
O festival foi idealizado para valorizar o potencial natural da cidade, que abriga algumas das montanhas mais emblemáticas da Serra do Mar e se destaca como destino de referência em meio ambiente e ecoturismo. A proposta é proporcionar experiências memoráveis em meio à natureza, promovendo valores como o respeito ao meio ambiente e a conexão com o planeta.
Em parceria com o Centro Excursionista Friburguense (CEF), o projeto se transformou também na abertura oficial da temporada de montanhismo (ATM) de Nova Friburgo.
Na edição de 2026, o destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. Além da competição, o evento conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. Essas quatro atividades são pagas e exigiam inscrição prévia. As quatro já estão esgotadas.
Mas como a iniciativa vai além de explorar as montanhas, a Arena Free Mountain será montada na Arp, no Centro, com programação gratuita para toda a população que inclui shows, espaço gastronômico, cinema, palestras, área kids, espaço de bem-estar e ativações de patrocinadores. Outras atividades como trekking, yoga, slackline e o tradicional desafio no Boulder do CEF também estarão disponíveis ao público.
“A montanha não é só um lugar para conquistar. É um lugar para aprender, respeitar e pertencer. O Free Mountain nasce para aproximar as pessoas dessa cultura e lembrar que preservar a natureza também é preservar quem somos”, comenta Daniel Abreu, idealizador do festival.
Confira a programação completa.
SEXTA-FEIRA, dia 29 de maio
Arena Arp
17h às 22h – Entrega de kits de todas as modalidades – Smartfit (Arp)
18h30 – Abertura do Free Mountain Festival com a exibição do documentário “Solo Sagrado” – Arp Garten
19h30 – Show com Robson Albuquerque (especial Sting/The Police) – Palco principal da Arena
SÁBADO, dia 30 de maio
Parque Juarez Frotté – Cascatinha
7h – Concentração da Volta da Caledônia e Meia Volta da Caledônia
8h – Largada Volta da Caledônia 19km
8h20 – Largada Meia Volta da Caledônia 10km
13h – Horário limite para completar a prova
Arena Arp
9h às 12h – Iniciação à escalada na rocha com o CEF
9h30 – Aula de Yoga com Ju Sancho – no Estúdio Frame8
11h às 16h – Slackline com CEF – Arp Garten
12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Montanha Solidária – no SustentArp
12h – Dj no Lounge Angê – Arp Garten
13h – Dj Bispim – no Palco Principal
13h – Festival CEF de Boulder – Arp Garten
15h – Show com Junior Lima e Marcel Risso (especial Zé Ramalho/Rock Nacional) – no Palco Principal
15h – Roda de conversa – Dia da Mata Atlântica – no Estúdio Frame8
16h – Desafio Smartfit Escadas – na Smartfit
17h – Premiação da corrida – Arp Garten
18h – Show com As Lumiarinas (Forró/Música Brasileira) – no Palco Principal
DOMINGO, dia 31 de maio
Arena Arp
6h30 – Saída da Van para o Bike Experience – Smartfit
8h – Saída da Van para o Trekking – Smartfit
9h30 – Aula de Yoga com Vânia Martins – no Estúdio Frame8
10h às 17h – Boulder livre recreativo – no Arp Garten
11h às 16h – Slackline com CEF – Smartfit
12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Instituto Marianeira e Projeto Aventura Animal – no SustentArp
12h – Dj Bispim – no Palco Principal
14h – Show com Iris e Santiago (Groove Latino) – no Palco Principal
16h – Exibição do filme “Sempre Mais Alto” – no Estúdio Frame8
17h – Show com Amanda Ferraz e Ivo Vargas (MPB) – no Palco Principal
O Free Mountain Festival é apresentado pela Angè, com patrocínio da Smartfit, Arp, Unimed Serrana RJ e Cerveja Serra Carioca. Conta com apoio da Amil, Estúdio Frame 8, Caledônia Camping e Savá Padaria. Apoio institucional do Parque Estadual dos Três Picos, Prefeitura de Nova Friburgo por meio da Secretaria de Turismo e Centro Excursionista Friburguense. Uma produção STRL e Br4 Branding.
SERVIÇO:
Free Mountain Festival 2026
Data: sexta-feira a domingo, 29 a 31 de maio de 2026
Horário: conforme programação
Local: Arp – Onde tudo acontece (Av. Conselheiro Julius Arp, 80 – Centro)
Entrada gratuita
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