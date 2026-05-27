O destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. O evento também conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. - Divulgação

O destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. O evento também conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. Divulgação

Publicado 27/05/2026 11:36

Neste fim de semana, nos dias 29 a 31 de maio, acontece a segunda edição do Free Mountain Festival, primeiro festival de esportes ao ar livre da Região Serrana do Rio de Janeiro. A programação é gratuita e a arena principal do evento ficará na Arp.

O festival foi idealizado para valorizar o potencial natural da cidade, que abriga algumas das montanhas mais emblemáticas da Serra do Mar e se destaca como destino de referência em meio ambiente e ecoturismo. A proposta é proporcionar experiências memoráveis em meio à natureza, promovendo valores como o respeito ao meio ambiente e a conexão com o planeta.

Em parceria com o Centro Excursionista Friburguense (CEF), o projeto se transformou também na abertura oficial da temporada de montanhismo (ATM) de Nova Friburgo.

Na edição de 2026, o destaque esportivo é a corrida de trail run, com percursos de 19km e 10km e ganho de altimetria de até 1200 metros. Além da competição, o evento conta com o Bike Experience, o Festival de Boulder e o trekking até a Pedra da Catarina e a Pedra do Imperador. Essas quatro atividades são pagas e exigiam inscrição prévia. As quatro já estão esgotadas.

Mas como a iniciativa vai além de explorar as montanhas, a Arena Free Mountain será montada na Arp, no Centro, com programação gratuita para toda a população que inclui shows, espaço gastronômico, cinema, palestras, área kids, espaço de bem-estar e ativações de patrocinadores. Outras atividades como trekking, yoga, slackline e o tradicional desafio no Boulder do CEF também estarão disponíveis ao público.

“A montanha não é só um lugar para conquistar. É um lugar para aprender, respeitar e pertencer. O Free Mountain nasce para aproximar as pessoas dessa cultura e lembrar que preservar a natureza também é preservar quem somos”, comenta Daniel Abreu, idealizador do festival.

Confira a programação completa.

SEXTA-FEIRA, dia 29 de maio

Arena Arp

17h às 22h – Entrega de kits de todas as modalidades – Smartfit (Arp)

18h30 – Abertura do Free Mountain Festival com a exibição do documentário “Solo Sagrado” – Arp Garten

19h30 – Show com Robson Albuquerque (especial Sting/The Police) – Palco principal da Arena

SÁBADO, dia 30 de maio

Parque Juarez Frotté – Cascatinha

7h – Concentração da Volta da Caledônia e Meia Volta da Caledônia

8h – Largada Volta da Caledônia 19km

8h20 – Largada Meia Volta da Caledônia 10km

13h – Horário limite para completar a prova

Arena Arp

9h às 12h – Iniciação à escalada na rocha com o CEF

9h30 – Aula de Yoga com Ju Sancho – no Estúdio Frame8

11h às 16h – Slackline com CEF – Arp Garten

12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Montanha Solidária – no SustentArp

12h – Dj no Lounge Angê – Arp Garten

13h – Dj Bispim – no Palco Principal

13h – Festival CEF de Boulder – Arp Garten

15h – Show com Junior Lima e Marcel Risso (especial Zé Ramalho/Rock Nacional) – no Palco Principal

15h – Roda de conversa – Dia da Mata Atlântica – no Estúdio Frame8

16h – Desafio Smartfit Escadas – na Smartfit

17h – Premiação da corrida – Arp Garten

18h – Show com As Lumiarinas (Forró/Música Brasileira) – no Palco Principal

DOMINGO, dia 31 de maio

Arena Arp

6h30 – Saída da Van para o Bike Experience – Smartfit

8h – Saída da Van para o Trekking – Smartfit

9h30 – Aula de Yoga com Vânia Martins – no Estúdio Frame8

10h às 17h – Boulder livre recreativo – no Arp Garten

11h às 16h – Slackline com CEF – Smartfit

12h às 14h – Altos Papos – Tema Livre, com Instituto Marianeira e Projeto Aventura Animal – no SustentArp

12h – Dj Bispim – no Palco Principal

14h – Show com Iris e Santiago (Groove Latino) – no Palco Principal

16h – Exibição do filme “Sempre Mais Alto” – no Estúdio Frame8

17h – Show com Amanda Ferraz e Ivo Vargas (MPB) – no Palco Principal

O Free Mountain Festival é apresentado pela Angè, com patrocínio da Smartfit, Arp, Unimed Serrana RJ e Cerveja Serra Carioca. Conta com apoio da Amil, Estúdio Frame 8, Caledônia Camping e Savá Padaria. Apoio institucional do Parque Estadual dos Três Picos, Prefeitura de Nova Friburgo por meio da Secretaria de Turismo e Centro Excursionista Friburguense. Uma produção STRL e Br4 Branding.

SERVIÇO:

Free Mountain Festival 2026

Data: sexta-feira a domingo, 29 a 31 de maio de 2026

Horário: conforme programação

Local: Arp – Onde tudo acontece (Av. Conselheiro Julius Arp, 80 – Centro)

Entrada gratuita