O fortalecimento do perfil de negócios da feira foi evidenciado na edição Fevest Experience 2025, que registrou avanços nas transações comerciais internacionais - Divulgação

O fortalecimento do perfil de negócios da feira foi evidenciado na edição Fevest Experience 2025, que registrou avanços nas transações comerciais internacionaisDivulgação

Publicado 28/04/2026 16:15

Entre os dias 9 e 11 de junho de 2026, Nova Friburgo (RJ) recebe a Fevest Inspire 2026 – Feira de Lingerie, Moda Praia, Fitness e Matéria-prima. O evento será realizado no Nova Friburgo Country Club e reunirá empresas, compradores e profissionais da cadeia têxtil do Brasil e do exterior. Reconhecida como a principal feira do segmento no país e na América Latina, a Fevest passa por um reposicionamento conceitual, com foco em desempenho industrial, inovação, criatividade e geração de negócios.

A edição de 2026 marca um novo estágio do polo friburguense, consolidado como referência nacional na produção de lingerie, moda praia e fitness. A feira reunirá mais de 100 marcas expositoras e contará com empresas de polos produtivos de Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, ampliando a diversidade de fornecedores e modelos de negócio representados no evento. A expectativa é de que cerca de 9 mil visitantes circulem pela feira ao longo dos três dias, acompanhando desfiles, palestras técnicas e rodadas de negócios.

Os números da cadeia produtiva local reforçam a relevância econômica do evento. O polo de Nova Friburgo responde por aproximadamente 336 milhões de peças produzidas por ano, o equivalente a 35% da produção nacional de lingerie, moda praia e fitness. O setor gera cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos, com predominância feminina: aproximadamente 80% da mão de obra e dos cargos de liderança nas empresas são ocupados por mulheres. O município apresenta a menor taxa de desemprego feminino do Brasil, segundo dados consolidados do setor.

Fortalecendo o perfil B2B

O fortalecimento do perfil de negócios da feira foi evidenciado na edição Fevest Experience 2025, que registrou avanços nas transações comerciais internacionais. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região (Sindvest), Gustavo Moraes, houve uma mudança consolidada no perfil do público visitante, alinhada ao caráter B2B do evento.

“O foco dos visitantes esteve concentrado em negócios. O número de visitantes foi menor, porém os expositores fecharam mais negócios e realizaram contatos mais qualificados. Essa mudança vinha ocorrendo de forma gradual e agora se confirmou”, afirma Moraes.

Mais de US$ 500 mil em negócios internacionais

Um dos destaques da Fevest Experience 2025 foi o desempenho do programa SindExporta, desenvolvido pelo Sindvest em parceria com instituições como Abit, ApexBrasil, Firjan e Sebrae. A iniciativa viabilizou a presença de empresários de países como Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Estados Unidos. Apenas no escopo do projeto, foram gerados mais de US$ 500 mil em negócios durante as rodadas realizadas na feira.

Para efeito de comparação, na edição anterior, quatro varejistas estrangeiros participaram das rodadas, resultando em US$ 32 mil em negócios fechados durante o evento, com projeção de até US$ 332 mil ao longo de 12 meses.

Para 2026, o Projeto SindExporta entra em sua terceira etapa e será ampliado, permitindo a participação de mais de 40 empresas que passaram por capacitações voltadas ao mercado internacional em rodadas de negócios exclusivas com compradores estrangeiros. Ao longo de dois anos, essas empresas integraram uma trilha de desenvolvimento que incluiu consultorias e assessorias especializadas.

Mercado interno aquecido

Além das negociações com compradores internacionais, os expositores da Fevest em 2025 também realizaram negócios com empresas do Uruguai e de diversos estados brasileiros, incluindo Acre, Ceará, Bahia, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, além de municípios do estado do Rio de Janeiro, como São Gonçalo.

No mercado interno, a Fevest Inspire 2026 reforça o Projeto Comprador Nacional. A iniciativa tem como objetivo estimular as transações comerciais dentro do país por meio da seleção de até 20 empresas de relevância no setor têxtil, que terão os custos de logística — como passagens e hospedagem — custeados pelo Sindvest.

Segundo Gustavo Moraes, o Projeto Comprador Nacional atua como instrumento estruturante para a geração de negócios. “Ao trazer empresas qualificadas de diferentes regiões do país, o projeto contribui para a formação de parcerias comerciais e amplia a exposição das marcas participantes da feira”, destaca.

A Fevest Inspire 2026 é uma realização do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região (Sindvest), com patrocínio da Firjan SENAI SESI. O evento conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), da Frionline e da Vinilsul.

Serviço:

Fevest Inspire 2026 – Feira de Lingerie, Moda Praia, Fitness e Matéria-prima

Data: 9 a 11 de junho de 2026 (terça-feira a quinta-feira)

Horário: das 13h às 20h

Entrada: gratuita, mediante credenciamento pelo site

Local: Nova Friburgo Country Club – Av. Conselheiro Julius Arp, 140 – Centro – Nova Friburgo (RJ)



