Abertura está condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoriaDivulgação
Por se encontrarem na área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro também seguem a convenção coletiva de Nova Friburgo.
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