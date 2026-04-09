Abertura está condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoria - Divulgação

Abertura está condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoriaDivulgação

Publicado 09/04/2026 17:54

Acordo firmado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) com o Sindicato dos Empregados no Comércio permite às lojas de Nova Friburgo e municípios vizinhos funcionarem nos próximos feriados de abril, mediante assinatura de termo de adesão à convenção coletiva da categoria. Assim como aconteceu na Sexta-Feira da Paixão, 3, o comércio está liberado a cumprir expediente nos dias 21, Tiradentes, e 23, São Jorge, após homologar o termo nos sindicatos patronal e laboral.

Braulio Rezende, presidente do Sincomércio, lembra que neste mês as entidades concordaram em oficializar um único documento para as três datas, de maneira a reduzir custos para as empresas e simplificar o atendimento às normas fixadas pelo instrumento coletivo.

“Manter as lojas fechadas em vários dias, um perto do outro, causa prejuízo aos donos dos negócios. Chegamos a esse acordo justamente para facilitar a adesão e diminuir os gastos das empresas, que ficam aptas a abrir em todos os feriados de abril”, comenta.

O presidente do Sincomércio acentua que o termo objetiva regulamentar o funcionamento do setor em ocasiões especiais e assegurar os direitos trabalhistas dos comerciários. Braulio Rezende reforça que o procedimento de validação deve ocorrer em ambos os sindicatos.

“Pensamos em motivar os empresários a formalizarem o termo, aumentarem as vendas e melhorarem o desempenho do comércio de nossa região. Gostamos sempre de reiterar que a abertura em feriados é facultativa, mas as empresas precisam adotar as regras estabelecidas pela nossa convenção”, salienta.

Por se encontrarem na área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro também seguem a convenção coletiva de Nova Friburgo.