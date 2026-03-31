Evento promoveu saúde e bem-estar - Divulgação

Evento promoveu saúde e bem-estar Divulgação

Publicado 31/03/2026 15:25 | Atualizado 31/03/2026 16:59

A Prefeitura de Nova Friburgo promoveu, neste domingo (29), o “Pedal da Mulher”, evento que marcou o encerramento da programação especial do Mês da Mulher no município. Com concentração e largada às 8h, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, cerca de 400 participantes, entre mulheres e homens de todas as idades, participaram de um momento de integração, saúde e convivência.

A ação buscou incentivar a prática de atividades físicas, promover a ocupação dos espaços públicos e fortalecer os vínculos comunitários, celebrando a presença e a importância das mulheres na sociedade.

Além do caráter esportivo e de lazer, o evento também se destacou como um espaço de valorização feminina, evidenciando o papel das mulheres no desenvolvimento social, econômico e cultural de Nova Friburgo. A proposta foi encerrar o mês de março com uma grande mobilização, reunindo participantes em um ambiente acolhedor, seguro e de celebração coletiva.

A programação foi viabilizada com o apoio de parceiros da iniciativa privada, como foi o caso de uma construtora local: “Para a Gênesis, é importante estar presente em ações que fortalecem a comunidade e valorizam as pessoas. Apoiar esse tipo de evento é uma forma de contribuir, de maneira concreta, para uma cidade mais ativa e com mais qualidade de vida”, comenta Miriam Branco, diretora da empresa.