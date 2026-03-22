Evento apresenta as principais linhas de financiamento para inovação ? crédito e subvenção para empresas que querem investir em tecnologia, novos produtos e aumento de competitividadeDivulgação
Serviço
Finep pelo Brasil - Nova Friburgo
Local: Firjan SENAI Espaço da Moda (Av. Conselheiro Július Arp, 85, Centro)
Data: 26/3, às 17h
Inscrições: https://forms.gle/T3FTNrgkH9gz5c8p7
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