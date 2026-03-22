Evento apresenta as principais linhas de financiamento para inovação ? crédito e subvenção para empresas que querem investir em tecnologia, novos produtos e aumento de competitividade - Divulgação

Evento apresenta as principais linhas de financiamento para inovação ? crédito e subvenção para empresas que querem investir em tecnologia, novos produtos e aumento de competitividadeDivulgação

Publicado 22/03/2026 00:00

Finep pelo Brasil chega à cidade de Nova Friburgo no dia 26/3 (quinta-feira), às 17h. Em parceria com a Firjan e a AgeRio, a iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) visa aproximar empresas, universidades e centros de pesquisa dos instrumentos de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O evento gratuito será realizado na Firjan SENAI Espaço da Moda (Av. Conselheiro Július Arp, 85, Centro) e as inscrições podem ser feitas pelo link O eventochega à cidade de Nova Friburgo no dia 26/3 (quinta-feira), às 17h. Em parceria com a Firjan e a AgeRio, a iniciativa da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) visa aproximar empresas, universidades e centros de pesquisa dos instrumentos de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O evento gratuito será realizado na Firjan SENAI Espaço da Moda (Av. Conselheiro Július Arp, 85, Centro) e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/mgNJLCLzczFb8Fv87 A ação, lançada no Rio de Janeiro no mês de fevereiro, em evento realizado na Casa Firjan, visa fortalecer a articulação entre as políticas públicas de inovação e o setor produtivo. Durante o encontro, empresas de todos os portes e startups terão a oportunidade de conhecer e esclarecer dúvidas sobre o acesso a editais e linhas de crédito. Para a presidente da Firjan Centro Norte Fluminense, Márcia Carestiato, iniciativas como essa são de grande importância para que as empresas do interior tenham acesso a recursos subvencionados e se tornem mais competitivas. “É cada vez mais necessário que as empresas atuem com inovação e tecnologia para que setores estratégicos se desenvolvam”, destacou. A Firjan atua como um elo entre o setor produtivo e as oportunidades de investimento disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento regional e fortalecimento da economia do interior do estado. “O trabalho de captação de recursos da Firjan é fundamental neste contexto, busca garantir que as empresas locais tenham acesso a financiamento e suporte técnico para implementar projetos inovadores”, destacou Tami Vivas, coordenadora de Captação de Recursos da Firjan, ressaltado a importância da atuação da Rede de Institutos de Inovação do SENAI, que oferece infraestrutura e expertise para fomentar a inovação nas indústrias locais.



Serviço

Finep pelo Brasil - Nova Friburgo

Local: Firjan SENAI Espaço da Moda (Av. Conselheiro Július Arp, 85, Centro)

Data: 26/3, às 17h

Inscrições: O evento está sendo realizado de forma itinerante pelo estado, percorrendo ainda as cidades de Resende e Três Rios, orientando os empresários do interior do estado sobre o acesso a editais lançados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Finep. Será uma oportunidade de tomar conhecimento sobre as linhas de crédito disponíveis, tirar dúvidas e entender como acessar esses recursos.ServiçoFinep pelo Brasil - Nova FriburgoLocal: Firjan SENAI Espaço da Moda (Av. Conselheiro Július Arp, 85, Centro)Data: 26/3, às 17hInscrições: https://forms.gle/T3FTNrgkH9gz5c8p7

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