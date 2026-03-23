Auditório da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 ? Centro.Divulgação
Nova Friburgo recebe, a partir desta semana, uma série de atividades gratuitas voltadas para quem atua ou deseja empreender no setor gastronômico. O projeto Rio dos Sabores, realizado pelo Senac RJ em parceria com o Sebrae RJ e com apoio do Sincomércio e da CDL, traz para a cidade um pacote completo de capacitação que inclui palestras abertas ao público, workshops práticos e consultorias especializadas.
A proposta vai além de conteúdos teóricos: o programa foi estruturado para oferecer ferramentas reais de crescimento para negócios locais, com foco em inovação, posicionamento e melhoria da experiência do cliente.
As atividades começam com um ciclo de palestras gratuitas, sempre às segundas-feiras, às 19h, no auditório do Sincomércio e da CDL, no Centro. Os encontros abordam temas estratégicos para o setor. A abertura, no dia 23 de março, traz o chef Caio Silva com o tema “Como criar uma identidade através de um cardápio”. Na sequência, no dia 30, a consultora Danni Camilo fala sobre “Como o atendimento transforma experiências em lucro para seu negócio”. Já no dia 6 de abril, Felipe Santiago apresenta a palestra “Além do sabor: criando momentos que valem a viagem”.
Além das palestras, o Rio dos Sabores oferece uma programação prática voltada diretamente para empresas selecionadas. Ao todo, 20 negócios de Nova Friburgo participam de workshops e mentorias que acontecem no período da tarde, com temas como otimização de cardápios, uso estratégico do Instagram, posicionamento territorial e produção de fotos de pratos utilizando apenas o celular.
Outro diferencial do projeto é o acompanhamento individualizado. Os empreendedores terão acesso a consultorias personalizadas, voltadas para o desenvolvimento sustentável dos negócios e a criação de novas receitas com valorização da gastronomia local.
Como etapa final, os participantes ainda terão a oportunidade de realizar uma viagem técnica para um destino nacional reconhecido pela excelência em turismo gastronômico, ampliando repertório e trazendo novas referências para aplicar em seus estabelecimentos.
Nova Friburgo foi escolhida para inaugurar o projeto no estado, reforçando o potencial da cidade como polo gastronômico e turístico. A iniciativa busca justamente fortalecer esse posicionamento, estimulando a qualificação profissional e a criação de experiências que atraiam mais visitantes.
As palestras são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição online. Já as demais etapas são direcionadas às empresas previamente selecionadas pelo projeto.
As inscrições podem ser feitas por meio de formulário
disponibilizado pelos organizadores.
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