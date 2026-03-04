O gato-do-mato integra a lista de espécies ameaçadas e possui presença significativa no parque. - Reprodução vídeo INEA

O gato-do-mato integra a lista de espécies ameaçadas e possui presença significativa no parque.Reprodução vídeo INEA

Publicado 04/03/2026 00:00

Um gato-do-mato (Leopardus guttulus), espécie ameaçada de extinção, foi registrado por câmeras instaladas no Caledônia – Parque Estadual dos Três Picos – Nova Friburgo. As imagens foram captadas por equipamentos do projeto Aventura Animal, coordenado pelo ambientalista Juran Santos, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea)

O gato-do-mato integra a lista de espécies ameaçadas e possui presença significativa no parque. Atualmente, entre oito e nove indivíduos machos e fêmeas são monitorados na unidade. Os registros são fundamentais para a conservação das espécies e evidenciam a importância da preservação da Mata Atlântica.

As câmeras são instaladas em pontos estratégicos e permanecem estáticas por longos períodos, ampliando as chances de registro da fauna local. A recorrente presença do felino na área é vista como um indicativo positivo de que o parque oferece condições adequadas e seguras para a manutenção da espécie.

"Trata-se de um registro importante de uma espécie que exige cuidado redobrado. Nossa equipe é qualificada e seguirá empenhada em garantir a preservação desses animais", ressaltou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O gato-do-mato-pequeno é um felino de hábitos noturnos e solitários, encontrado em diversos países da América do Sul, como Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia.

A espécie se destaca pela cauda longa em relação aos membros posteriores e pela grande habilidade para saltar e caçar, tanto no solo quanto em árvores. Essa capacidade adaptativa o torna um predador eficiente em diferentes ambientes florestais.

Sobre o parque

Com cerca de 65 mil hectares, o Parque Estadual dos Três Picos é a maior unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro. O território abrange áreas dos municípios de Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, todos na Região Serrana.

Além da sede em Cachoeiras de Macacu, o parque conta com núcleos em Teresópolis, um núcleo de montanha em Nova Friburgo e um núcleo operacional em Guapimirim.