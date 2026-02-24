Curso erá oferecido no Colégio CPM, localizado na Arp - Divulgação

Curso erá oferecido no Colégio CPM, localizado na ArpDivulgação

Publicado 24/02/2026 11:16

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, abre nesta quarta-feira, dia 25, as inscrições para o processo seletivo de ingresso de candidatos no curso pré-vestibular social, a ser realizado no Colégio CPM, localizado na Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, no Espaço Arp. O período de inscrições se estende até o dia 7 de março. Poderão se inscrever candidatos que tenham renda familiar total de até três salários mínimos.

Além da renda, os candidatos devem comprovar situação de vulnerabilidade social; escolaridade — ensino médio cursado integralmente em escola pública ou como bolsista integral (100%) em escola particular —; e residência no município de Nova Friburgo. A documentação exigida deve ser entregue no ato da inscrição, na secretaria do Colégio CPM, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 13h. As inscrições on-line estarão com link disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo.

Para se inscrever, a documentação obrigatória é composta por: identidade (RG) e CPF; comprovante de residência em Nova Friburgo; histórico escolar ou declaração oficial; comprovante de renda familiar ou cartão do CadÚnico; e questionário motivacional preenchido.

A classificação dos candidatos será realizada observando-se a seguinte ordem de critérios: renda familiar (prioridade para as menores rendas), média geral do histórico escolar e vulnerabilidade social comprovada.

O edital estabelece o preenchimento de 62 vagas, em turma única, no curso pré-vestibular social no Colégio CPM, escolhido por meio de licitação da Prefeitura de Nova Friburgo. O início das aulas está previsto para o dia 16 de março.