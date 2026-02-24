Curso erá oferecido no Colégio CPM, localizado na ArpDivulgação
Prefeitura de Nova Friburgo abre inscrições para pré-vestibular social
Poderão se inscrever para concorrer a uma vaga candidatos que tenham renda familiar total de até três salários mínimos
Recital Cênico Chiquinha Gonzaga e seu legado chega em Nova Friburgo
Espetáculo aborda a trajetória revolucionária da mulher mais importante na história da música brasileira realiza circulação no Rio de Janeiro
Acordo permite abertura na terça-feira de Carnaval de empresas do comércio alimentício
Funcionamento exige termo de adesão à convenção coletiva da categoria
Nova Friburgo terá Carnaval com grande estrutura e programação diversificada
Município tem o segundo maior Carnaval do estado
Nova Friburgo alcança Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização
É o segundo ano consecutivo que o município recebe importante reconhecimento do Ministério da Educação
Bloco de Carnaval reforça conscientização sobre violência contra a mulher em Nova Friburgo
Iniciativa tem o objetivo fr dialogar com a população sobre a importância do respeito, do consentimento e da responsabilidade coletiva na prevenção da violência de gênero
