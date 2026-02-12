Patrocinado por supermercado, Carnaval na cidade vai custar cerca de R$ 5,3 milhõesReprodução PMNF
Nova Friburgo terá Carnaval com grande estrutura e programação diversificada
Município tem o segundo maior Carnaval do estado
Nova Friburgo alcança Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização
É o segundo ano consecutivo que o município recebe importante reconhecimento do Ministério da Educação
Bloco de Carnaval reforça conscientização sobre violência contra a mulher em Nova Friburgo
Iniciativa tem o objetivo fr dialogar com a população sobre a importância do respeito, do consentimento e da responsabilidade coletiva na prevenção da violência de gênero
Sindicato dos trabalhadores do vestuário realiza assembleia extraordinária para discutir honorários jurídicos
Reunião acontece no próximo dia 5 de fevereiro, às 18h30, na sede da instituição
Dia Mundial da Criatividade 2026 abre inscrições para voluntários, inspiradores e anfitriões em Nova Friburgo
Edição especial integra o Ano da Criatividade no Brasil e convida a comunidade local a transformar reconhecimento global em impacto no território.
Nova Friburgo abre inscrições para os tradicionais concursos do Carnaval 2026
Um dos destaques da programação é a eleição da Corte do Carnaval, que escolherá os representantes oficiais da folia: Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas
