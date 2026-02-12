Patrocinado por supermercado, Carnaval na cidade vai custar cerca de R$ 5,3 milhões - Reprodução PMNF

Patrocinado por supermercado, Carnaval na cidade vai custar cerca de R$ 5,3 milhõesReprodução PMNF

Publicado 12/02/2026 09:42

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, Nova Friburgo reafirma sua posição como detentora de um dos maiores e mais tradicionais carnavais do interior fluminense. Unindo tradição e diversidade, a edição de 2026 promete uma experiência plural para todas as idades, consolidando a cidade como um destino turístico cultural de destaque no Estado do Rio de Janeiro.

Programação diversificada e inovação

A folia friburguense ocupará pontos estratégicos do Centro, como a Avenida Alberto Braune, as praças Dermeval Barbosa Moreira e Getúlio Vargas, além da Rua Oliveira Botelho (Rua da Cerveja).

No palco principal, que ficará na Praça Dermeval Barbosa Moreira, o público desfrutará de matinês infantis, concursos de fantasia, shows e o temático Carnapride. Uma das grandes novidades deste ano, o projeto ‘Raízes da Serra’ valoriza o samba local em um ambiente inspirado nas rodas de samba tradicionais. A Rua da Cerveja terá programação musical diária, destacando a produção artesanal da região, fomentando a cultura cervejeira do município. Já a Avenida Alberto Braune, conhecida como a ‘passarela do sambra friburguense’, será o palco dos desfiles das agremiações dos grupos A e Especial, além dos diversos blocos, contando com arquibancadas e infraestrutura completa de som e iluminação.

Estrutura e acessibilidade

Para garantir o conforto dos foliões, a prefeitura montou uma logística de grande porte que inclui: postos médicos e torres de observação; mais de 140 banheiros químicos; espaço PCD, casa sensorial e fraldário para inclusão de todos os públicos; além de praça de alimentação com food trucks, stands de cerveja artesanal e comércio eventual.

Além do entretenimento, o evento impulsiona a economia criativa e o setor de serviços, gerando oportunidades para artistas locais e movimentando a rede hoteleira e gastronômica da cidade.

Segurança e impacto econômico

Reconhecida como uma das cidades mais seguras do estado, Nova Friburgo reforça esse compromisso no Carnaval 2026 por meio de parcerias estratégicas com a Polícia Militar, a Secretaria de Ordem e Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros. O objetivo é assegurar um ambiente familiar e tranquilo para moradores e turistas.

Com um investimento total de R$ 5.317.836,48, o evento é uma realização da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Turismo, com patrocínio do Supermercado Serra Azul.