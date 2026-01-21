Realeza do Carnaval Friburguense 2025kessia_coutinho
Segundo organizadores, o concurso da Corte valoriza a tradição e a diversidade, e está aberto a friburguenses maiores de 18 anos interessados em assumir esse papel de destaque na festa anual.
Inscrições: de 19 a 23 de janeiro de 2026
Onde se inscrever: formulário online no Instagram oficial da Liga (@liganf_) ou em formulário indicado pela Liesbenf
Categorias:
• Corte do Carnaval – Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas
• Concurso de Fantasias – Luxo e Originalidade
A organização lembra que as inscrições são gratuitas e voltadas a moradores da cidade com idade mínima de 18 anos.
Nova Friburgo abre inscrições para os tradicionais concursos do Carnaval 2026
Um dos destaques da programação é a eleição da Corte do Carnaval, que escolherá os representantes oficiais da folia: Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas
