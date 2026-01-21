Realeza do Carnaval Friburguense 2025 - kessia_coutinho

Realeza do Carnaval Friburguense 2025kessia_coutinho

Publicado 21/01/2026 11:05

A temporada carnavalesca começou oficialmente na região serrana fluminense com a abertura das inscrições para os principais concursos que antecedem o Carnaval 2026. Moradores interessados em participar já podem se cadastrar gratuitamente até 23 de janeiro, via formulário disponibilizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Nova Friburgo (Liesbenf).

Um dos destaques da programação é a eleição da Corte do Carnaval, que escolherá os representantes oficiais da folia: Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas. Essas figuras simbólicas terão papel ativo ao longo de toda a temporada, participando de eventos culturais, ensaios e ações promocionais antes do grande desfile.



Segundo organizadores, o concurso da Corte valoriza a tradição e a diversidade, e está aberto a friburguenses maiores de 18 anos interessados em assumir esse papel de destaque na festa anual.

Outro concurso tradicional é o Concurso Municipal de Fantasias, um dos eventos mais emblemáticos do pré-Carnaval em Nova Friburgo. As categorias Luxo e Originalidade (para gêneros masculino e feminino) colocam em evidência a criatividade, o trabalho manual e a capacidade de interpretação dos participantes.

Prazos e formas de inscrição



Inscrições: de 19 a 23 de janeiro de 2026



Onde se inscrever: formulário online no Instagram oficial da Liga (@liganf_) ou em formulário indicado pela Liesbenf



Categorias:

• Corte do Carnaval – Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas

• Concurso de Fantasias – Luxo e Originalidade



A organização lembra que as inscrições são gratuitas e voltadas a moradores da cidade com idade mínima de 18 anos.