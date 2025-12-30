Homenagem reconhece legado de Junot Abi-Ramia Antônio para o desenvolvimento da Região SerranaDivulgação
O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Bruno Boaretto (PL), de Macuco, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) antes da sanção governamental. A medida entrou em vigor na data de sua publicação.
A iniciativa reconhece a trajetória e os serviços prestados por Junot Abi-Ramia Antônio, cuja atuação profissional e política teve impacto direto no desenvolvimento da infraestrutura do interior fluminense, especialmente na Região Serrana.
Natural de Macuco (RJ), Junot Abi-Ramia Antônio formou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1957. Construiu carreira técnica na área de saneamento, ingressando na Companhia de Águas do antigo Estado do Rio de Janeiro, onde chegou à presidência em 1966. Atuou em obras importantes no interior do estado, especialmente na Região Serrana, sendo um dos responsáveis pela implantação de estações de tratamento de água em municípios cortados pela RJ-116, como Macuco, Cordeiro e Bom Jardim.
