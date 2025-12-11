Uma nova oportunidade para o público friburguense conhecer, ou rever, a obra que vem se destacando no cenário do cinema outdoor.Divulgação
Horário: 18h30 — Bate-papo com direção e produção | 19h — Exibição do filme
Local: Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura | Praça do Suspiro, Centro - Nova Friburgo (RJ)
Entrada: gratuita
Patrocínio oficial: Casa Cônego
Apoio: Free Mountain Festival
Direção e Produção: Felipe Lombardi e Juran Santos
Fotografia e Direção de Fotografia: Marlon de Souza
Edição e Imagens Aéreas: Felipe Lombardi
Elenco Principal: Amarildo Chermont
Elenco de Apoio (Escaladores): Felipe Lombardi e Job de Assis
Entrevistados: Alexandre Portela, Daniel Miller, Dario do Nascimento, José Emiliano Starosky, Juliana Paes, Maria Cleuza Chermont, Mirian Cordeiro, Paulo Cordeiro, Paulo Mascarin, Reinaldo Schuenque, Rodrigo Chermont, Sérgio Coutinho e Zé de Ziza
