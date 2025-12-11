Uma nova oportunidade para o público friburguense conhecer, ou rever, a obra que vem se destacando no cenário do cinema outdoor. - Divulgação

Publicado 11/12/2025 16:25

O Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, recebe na sexta-feira (19), uma nova exibição gratuita do documentário Solo Sagrado. A programação começa às 18h30 com um bate-papo com a direção e a produção, seguido da sessão do filme às 19h. Uma nova oportunidade para o público friburguense conhecer, ou rever, a obra que vem se destacando no cenário do cinema outdoor.

O documentário foi lançado em setembro deste ano em uma sessão especial na Casa da Serra Carioca, em Nova Friburgo, que contou com grande adesão e excelente recepção do público. Desde então, o filme dirigido e produzido por Juran Santos e Felipe Lombardi segue construindo uma trajetória relevante. O filme foi selecionado para o prestigiado Rio Mountain Festival, ocorrido em outubro, onde alcançou um marco inédito: foi a primeira produção a receber duas exibições dentro da programação oficial, resultado da forte demanda do público e do impacto de sua narrativa.

Além da participação no festival, o documentário também foi exibido no Centro Excursionista Friburguense, reunindo montanhistas, atletas, moradores e admiradores da cultura outdoor. Agora, a nova sessão no Teatro Municipal devolve ao público friburguense a oportunidade de revisitar ou descobrir a experiência cinematográfica que celebra um dos cenários naturais mais emblemáticos da região.

Solo Sagrado acompanha um dos maiores desafios da escalada brasileira, a jornada do escalador Amarildo Chermont rumo a face leste do Pico Maior, no Parque Estadual dos Três Picos. O filme explora a preparação, os desafios, o ambiente e o simbolismo de uma das montanhas mais icônicas do estado. A obra destaca a conexão entre montanhismo, identidade friburguense e preservação da natureza, resultando em imagens que revelam tanto a grandiosidade da natureza quanto os bastidores de um desafio que não se repete.

SERVIÇO:

Exibição do documentário “Solo Sagrado”

Data: Sexta-feira, 19 de dezembro

Horário: 18h30 — Bate-papo com direção e produção | 19h — Exibição do filme

Local: Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura | Praça do Suspiro, Centro - Nova Friburgo (RJ)

Entrada: gratuita

FICHA TÉCNICA:

Apresentação: Serra Carioca

Patrocínio oficial: Casa Cônego

Apoio: Free Mountain Festival

Direção e Produção: Felipe Lombardi e Juran Santos

Fotografia e Direção de Fotografia: Marlon de Souza

Edição e Imagens Aéreas: Felipe Lombardi

Elenco Principal: Amarildo Chermont

Elenco de Apoio (Escaladores): Felipe Lombardi e Job de Assis

Entrevistados: Alexandre Portela, Daniel Miller, Dario do Nascimento, José Emiliano Starosky, Juliana Paes, Maria Cleuza Chermont, Mirian Cordeiro, Paulo Cordeiro, Paulo Mascarin, Reinaldo Schuenque, Rodrigo Chermont, Sérgio Coutinho e Zé de Ziza