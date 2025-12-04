Defensores mirins de Nova Friburgo recém formados - Divulgação

Publicado 04/12/2025 09:02

Na manhã da última terça-feira (2), o Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura recebeu a cerimônia de formatura da primeira turma do Projeto Defesa Civil nas Escolas – Defensor Mirim, iniciativa que marca um novo passo na promoção da cultura de prevenção e redução de riscos no ambiente escolar.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio das secretarias de Educação e de Proteção e Defesa Civil, e a Concessionária Águas de Nova Friburgo. O objetivo é engajar estudantes, famílias e escolas em práticas de prevenção, tornando os alunos agentes ativos na identificação, redução e combate a riscos de acidentes e desastres naturais.

Desenvolvido ao longo de um semestre com estudantes do SIGA, o programa uniu atividades teóricas e práticas. Os alunos participaram de observações no entorno das unidades escolares, conversaram com familiares sobre experiências de riscos e discutiram possíveis soluções para tornar suas comunidades mais seguras. A proposta buscou despertar o senso crítico e a responsabilidade socioambiental dos jovens, preparando-os para atuar de forma consciente em situações de emergência.

Durante a cerimônia, foi apresentado também o mascote oficial do projeto, escolhido por meio de concurso entre os alunos participantes. Cada escola enviou um desenho acompanhado de nome e história. O mascote vencedor foi criado pelo estudante Lucas Bernardo de Souza Oliveira, da E.M. Décio Monteiro Soares, e será o porta-voz do projeto a partir do próximo ano.

A formatura celebra não apenas a conclusão das atividades, mas o compromisso de toda a comunidade escolar com a construção de uma cidade mais segura e resiliente.

Participaram desta edição do projeto as seguintes unidades escolares:

E.E.M. Amâncio Azevedo; E.M. Décio Monteiro Soares; E.M. Dinah Lantimant Bravo; E.M. Estação do Rio Grande; E.E.M. Hermenegildo Gripp; E.M. Hermínia Condack; E.M. Hermínia Santos Silva; E.M. Profª Helena Coutinho; E.M. Iza Saippa Ranucci; E.M. Izabel Gomes Siqueira; E.M. Jardel Hottz; E.M. Juscelino Kubitschek de Oliveira; E.M. Lafayette Bravo Filho; E.M. Profª Nair de Araújo Rodrigres; C.M.E.S. Padre Rafael; E.M. Santa Paula Frassinetti; E.M. São José; e E.M. São Judas Tadeu.

O projeto contou ainda com a parceria da Cidade Inteligente, do Corpo de Bombeiros e do Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (Cevest), responsável pela confecção dos coletes utilizados pelos alunos.