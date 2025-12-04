Defensores mirins de Nova Friburgo recém formadosDivulgação
E.E.M. Amâncio Azevedo; E.M. Décio Monteiro Soares; E.M. Dinah Lantimant Bravo; E.M. Estação do Rio Grande; E.E.M. Hermenegildo Gripp; E.M. Hermínia Condack; E.M. Hermínia Santos Silva; E.M. Profª Helena Coutinho; E.M. Iza Saippa Ranucci; E.M. Izabel Gomes Siqueira; E.M. Jardel Hottz; E.M. Juscelino Kubitschek de Oliveira; E.M. Lafayette Bravo Filho; E.M. Profª Nair de Araújo Rodrigres; C.M.E.S. Padre Rafael; E.M. Santa Paula Frassinetti; E.M. São José; e E.M. São Judas Tadeu.
Primeiros defensores mirins são formados em Nova Friburgo
Iniciativa da Defesa Civil Municipal marca um novo passo na promoção da cultura de prevenção e redução de riscos no ambiente escolar
16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo acontece no dia 6 de dezembro
Nesta edição, evento assume o formato de grande ação sociocultural
Sesc Nova Friburgo recebe Show Visual do artista carioca Dândi
Apresentação acontece nesta sexta-feira (28)
Nova Friburgo acende a magia da 5ª temporada do Encanto de Natal
A partir de 5 de dezembro, município celebra a tradição que transforma a cidade em um grande espetáculo de luz, emoção e turismo
Magia do Natal toma conta da Arp até 21 de dezembro
Estação do Noel retorna com seu trenzinho, chegada do Papai Noel, oficinas natalinas, mercado temático e atrações musicais
Nova Friburgo recebe edição do Circuito Rio Mais Coop de Empreendedorismo
Encontro reunirá cooperativas, empreendedores e lideranças locais em uma programação com palestras, painéis temáticos, sessão de negócios e uma minifeira com estandes de cooperativas expondo produtos e serviços
