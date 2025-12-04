A iniciativa ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminação - Divulgação

A iniciativa ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminaçãoDivulgação

Publicado 04/12/2025 08:58

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Centro de Cidadania LGBTI Serrana I-Hanna Suzart, em parceria com o Programa Rio Sem LGBTIfobia e movimentos sociais – Coletivo LGBTI FRIVERTENTES e COLETIVO LGBTQIAPN+ – anuncia a realização da 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo para o próximo sábado (6). O evento acontece na Praça do Suspiro, no centro, com início às 12h.

Nesta edição, o evento assume o formato de uma Grande Ação Sociocultural e tem como objetivo principal dialogar com a sociedade sobre Inclusão, Cidadania e Direitos, valorizando o Bem Viver + e a diversidade cultural e étnica.

Serviço e Programação

Evento: 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo (Ação Sociocultural)

Data: sábado, 06 de dezembro de 2025

Horário: início às 12h

Local: anexo à Praça do Suspiro

Atrações: palco Principal com apresentações culturais, DJs, intervenções artísticas e shows de talentos locais.

Tendas Informativas: Serviços do Centro de Cidadania LGBTI, cuidados com a saúde e distribuição de materiais informativos.

Tenda Empreendedorismo LGBTQIA+: Exposição de produtos e serviços que geram impacto social e econômico, mostrando a força da diversidade.

Rodas de Bate-Papo: Espaços de trocas de experiências e vivências da comunidade LGBTQIA+.

Impacto Social e Bem Viver +

A organização entende que a cultura LGBTQIA+ é um celeiro de saberes e fazeres, promovendo a integração e o convívio para a formação de uma sociedade mais justa e solidária. Esta ação está alinhada às práticas do Programa Bem Viver + para LGBTQIA+, que visa proteger e promover os direitos, buscando criar territórios livres de violências.

A iniciativa também ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, anunciada pelo Governo Federal em outubro, que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminação.