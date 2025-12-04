A iniciativa ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminaçãoDivulgação

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Centro de Cidadania LGBTI Serrana I-Hanna Suzart, em parceria com o Programa Rio Sem LGBTIfobia e movimentos sociais – Coletivo LGBTI FRIVERTENTES e COLETIVO LGBTQIAPN+ – anuncia a realização da 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo para o próximo sábado (6). O evento acontece na Praça do Suspiro, no centro, com início às 12h.
Nesta edição, o evento assume o formato de uma Grande Ação Sociocultural e tem como objetivo principal dialogar com a sociedade sobre Inclusão, Cidadania e Direitos, valorizando o Bem Viver + e a diversidade cultural e étnica.
Serviço e Programação
Evento: 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo (Ação Sociocultural)
Data: sábado, 06 de dezembro de 2025
Horário: início às 12h
Local: anexo à Praça do Suspiro
Atrações: palco Principal com apresentações culturais, DJs, intervenções artísticas e shows de talentos locais.
Tendas Informativas: Serviços do Centro de Cidadania LGBTI, cuidados com a saúde e distribuição de materiais informativos.
Tenda Empreendedorismo LGBTQIA+: Exposição de produtos e serviços que geram impacto social e econômico, mostrando a força da diversidade.
Rodas de Bate-Papo: Espaços de trocas de experiências e vivências da comunidade LGBTQIA+.
Impacto Social e Bem Viver +
A organização entende que a cultura LGBTQIA+ é um celeiro de saberes e fazeres, promovendo a integração e o convívio para a formação de uma sociedade mais justa e solidária. Esta ação está alinhada às práticas do Programa Bem Viver + para LGBTQIA+, que visa proteger e promover os direitos, buscando criar territórios livres de violências.
A iniciativa também ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, anunciada pelo Governo Federal em outubro, que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminação.
Inscrições Abertas para Empreendedores
A organização convida empreendedores LGBTQIA+ a expor sua arte e seus produtos na tenda especial. As inscrições continuam abertas e são simples. Basta preencher o formulário neste link.
