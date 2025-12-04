A iniciativa ecoa a recente Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ que traça uma Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência e ao combate de todas as formas de discriminaçãoDivulgação
Evento: 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Friburgo (Ação Sociocultural)
Data: sábado, 06 de dezembro de 2025
Horário: início às 12h
Local: anexo à Praça do Suspiro
A organização entende que a cultura LGBTQIA+ é um celeiro de saberes e fazeres, promovendo a integração e o convívio para a formação de uma sociedade mais justa e solidária. Esta ação está alinhada às práticas do Programa Bem Viver + para LGBTQIA+, que visa proteger e promover os direitos, buscando criar territórios livres de violências.
A organização convida empreendedores LGBTQIA+ a expor sua arte e seus produtos na tenda especial. As inscrições continuam abertas e são simples. Basta preencher o formulário neste link.
