A inclusão da cidade no catálogo da operadora marca um avanço histórico para o turismo friburguense, que passa a ganhar maior visibilidade nacional e abre portas para novos fluxos de visitantes e investimentos.
“Hoje celebramos muito mais do que uma parceria comercial. Celebramos o reconhecimento de Nova Friburgo como um destino completo, competitivo e preparado para receber turistas do Brasil inteiro. A entrada nos roteiros da CVC abre uma janela de oportunidades para o setor e reforça a importância do trabalho conjunto entre poder público, iniciativa privada e entidades do trade”, afirmou Guimarães.
A novidade deve gerar impactos diretos e indiretos na economia local. Com a inserção nos pacotes da operadora de turismo, o fluxo de visitantes tende a crescer nos próximos meses, impulsionando hotéis e pousadas, restaurantes e cafés, agências de receptivo, guias turísticos, comércio em geral, e atrativos naturais e culturais.
“É uma alegria imensa celebrar essa conquista, que não é apenas um marco comercial — é o resultado de um trabalho coletivo, feito com dedicação, estratégia e visão de futuro. Apoiamos o Convention desde o início dessas negociações porque acreditamos que é assim que se constrói turismo de verdade: unindo forças, compartilhando objetivos e colocando o desenvolvimento regional acima dos interesses individuais. Quando setor público, iniciativa privada e entidades do trade se movem juntos, os resultados aparecem — e hoje estamos vendo isso acontecer de forma concreta. Nova Friburgo ganha visibilidade, atrai novos visitantes e se posiciona como destino competitivo na serra. Isso representa mais oportunidades, mais renda e mais crescimento para toda a cadeia turística. Esse é só o começo de um novo ciclo para Nova Friburgo e para toda a nossa região", pontuou.
