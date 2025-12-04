Publicado 04/12/2025 09:04

Em um evento realizado na noite desta segunda-feira (17), no Hotel Vila Suíça, Nova Friburgo celebrou oficialmente sua entrada nos roteiros turísticos da CVC, uma das maiores operadoras de viagens da América Latina e a maior do Brasil. O evento, promovido pela Prefeitura em parceria com o Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau (NFC&VB), reuniu autoridades municipais, representantes da operadora, empresários do setor de turismo e imprensa local.



A inclusão da cidade no catálogo da operadora marca um avanço histórico para o turismo friburguense, que passa a ganhar maior visibilidade nacional e abre portas para novos fluxos de visitantes e investimentos.

"Esse é apenas o começo. Em breve, teremos saídas regulares também de São Paulo, ampliando ainda mais a presença de Nova Friburgo no cenário nacional. Vamos seguir trabalhando para que nossa cidade continue sendo pioneira na Serra e referência em experiências turísticas de qualidade", comentou o prefeito Johnny Maycon: .

Com a novidade, os turistas passarão a encontrar pacotes completos, incluindo hospedagem, passeios e opções de roteiros que envolvem desde o centro urbano — com seus atrativos históricos e o tradicional teleférico — até os famosos distritos de São Pedro da Serra, Lumiar e Mury, conhecidos por pousadas charmosas, trilhas e contato intenso com a natureza.

O presidente do NFC&VB, Wellington Guimarães, celebrou a conquista e ressaltou que a chegada da CVC é fruto de um esforço intenso de promoção e articulação com grandes players do turismo nacional.



“Hoje celebramos muito mais do que uma parceria comercial. Celebramos o reconhecimento de Nova Friburgo como um destino completo, competitivo e preparado para receber turistas do Brasil inteiro. A entrada nos roteiros da CVC abre uma janela de oportunidades para o setor e reforça a importância do trabalho conjunto entre poder público, iniciativa privada e entidades do trade”, afirmou Guimarães.

Impactos esperados para economia e desenvolvimento local



A novidade deve gerar impactos diretos e indiretos na economia local. Com a inserção nos pacotes da operadora de turismo, o fluxo de visitantes tende a crescer nos próximos meses, impulsionando hotéis e pousadas, restaurantes e cafés, agências de receptivo, guias turísticos, comércio em geral, e atrativos naturais e culturais.

Para Helem Azevedo, representante da Gênesis Empreendimentos, empresa responsável pela construção do futuro Ibis Styles Nova Friburgo, que também participou das negociações junto à emprwsa, a conquista representa um salto importante na estratégia de posicionamento da Serra Fluminense como destino desejado por viajantes que buscam natureza, clima ameno, gastronomia e experiências culturais.



“É uma alegria imensa celebrar essa conquista, que não é apenas um marco comercial — é o resultado de um trabalho coletivo, feito com dedicação, estratégia e visão de futuro. Apoiamos o Convention desde o início dessas negociações porque acreditamos que é assim que se constrói turismo de verdade: unindo forças, compartilhando objetivos e colocando o desenvolvimento regional acima dos interesses individuais. Quando setor público, iniciativa privada e entidades do trade se movem juntos, os resultados aparecem — e hoje estamos vendo isso acontecer de forma concreta. Nova Friburgo ganha visibilidade, atrai novos visitantes e se posiciona como destino competitivo na serra. Isso representa mais oportunidades, mais renda e mais crescimento para toda a cadeia turística. Esse é só o começo de um novo ciclo para Nova Friburgo e para toda a nossa região", pontuou.