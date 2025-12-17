Lista de veículos está disponível no Diário Oficial Eletrônico do município - Divulgação

Lista de veículos está disponível no Diário Oficial Eletrônico do municípioDivulgação

Publicado 17/12/2025 15:30

A Secretaria de Mobilidade e Urbanismo (SEMU) de Nova Friburgo divulgou nesta quarta-feira (17) o Edital de Notificação e Convocação nº 001/2025, que chama os proprietários de veículos atualmente retidos no pátio da secretaria para regularizarem sua situação e retirarem os carros, motos e outros automóveis apreendidos.

Os donos dos veículos listados no edital devem comparecer à SEMU para quitar os débitos e despesas legais vinculados, conforme prevê a legislação de trânsito em vigor. A relação completa dos veículos e seus respectivos proprietários está disponível para consulta no Diário Oficial Eletrônico do Município e também na área da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo no site oficial da prefeitura.

A secretaria ressalta que a publicação do edital tem caráter legal e administrativo, não se tratando de uma ação de cobrança, mas de um procedimento necessário para dar sequência aos trâmites de trânsito.

Segundo a SEMU, caso os veículos não sejam retirados dentro do prazo legal, eles podem ser alienados em leilão público, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O prazo para regularização e retirada vai até o último dia útil anterior à data do leilão.

Proprietários que precisarem de mais informações sobre procedimentos, documentação necessária e prazos devem procurar a sede da SEMU.