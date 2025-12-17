Lista de veículos está disponível no Diário Oficial Eletrônico do municípioDivulgação
Secretaria de Mobilidade e Urbanismo convoca proprietários para regularização de veículos apreendidos
Veículos devem ser retirados no prazo legal para evitar leilão
Sincomércio e Sesc RJ entregam 200 cestas básicas na Catedral de São João Batista
Alimentos trazidos pelo Mesa Brasil atenderão a famílias carentes do município
Documentário Solo Sagrado ganha nova exibição gratuita em Nova Friburgo
Obra, destaque no Rio Mountain Festival, será exibida no dia 19 de dezembro no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura
Jovem desaparecida há quase 48 h é resgatada com vida em área de pedras em Nova Friburgo
Ana Caroline foi localizada caída entre pedras em uma região de mata, apontada por relatos como o local onde ela teria sofrido uma queda
Ferros-velhos irregulares são interditados em Nova Friburgo
Localizados em uma área de mata e de difícil acesso, estabelecimentos funcionavam sem licença e comercializavam peças sem notas fiscais e sem etiquetas de identificação
Nova Friburgo entra nos roteiros da maior operadora de turimo do país
Município passa a ter roteiro comercializado na CVC
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.