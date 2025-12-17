Pedro Bueno, CEO da Arp, recebeu o prêmio em nome do empreendimento - DIvulgação

Publicado 17/12/2025 15:54

A Arp é uma das empresas vencedoras da 6ª edição do Prêmio Visão Consciente, iniciativa da Fecomércio RJ que destaca empresas do comércio de bens, serviços e turismo que promovem impacto positivo para a sociedade. A premiação aconteceu na noite da última terça-feira (16), no Rio de Janeiro.

O empreendimento foi vencedor na categoria Meio Ambiente – Média Empresa, com o SustentARP, programa de ESG da Arp que integra ações ambientais, sociais, culturais e de governança. Mais do que resultados ambientais, o prêmio reconhece um case estruturado de impacto, alinhado ao conceito desta edição: “Se sua empresa transforma, você conhece o mundo”. Como parte da premiação, os vencedores participarão da NRF 2026 – Retail’s Big Show, maior evento de varejo do mundo, que acontece em janeiro, em Nova York (EUA).

Implantado como política permanente, o SustentARP atua de forma transversal no empreendimento, promovendo a gestão responsável de resíduos, a educação ambiental e o engajamento de colaboradores, lojistas e visitantes. Os resultados ambientais são expressivos: entre fevereiro de 2023 e agosto de 2025, 60 toneladas de resíduos recicláveis foram desviadas do aterro sanitário, além da destinação correta de óleo de cozinha para biodiesel, resíduos eletrônicos, orgânicos e tampinhas plásticas.

O impacto do programa, no entanto, vai além da dimensão ambiental. Ao longo do período, mais de 8 mil pessoas foram beneficiadas diretamente em mais de 160 atividades educativas, enquanto a Arp sediou cerca de 1.500 ações culturais, sociais e ambientais. Entre os destaques está o Arp de Portas Abertas, iniciativa que se consolidou como plataforma de fomento à cultura, à arte e ao empreendedorismo local, ampliando o acesso da população às atividades do espaço.

As ações de impacto também alcançam o turismo. O empreendimento desenvolve o Tour Histórico da Arp, que conecta a trajetória da antiga fábrica à história de Nova Friburgo, além da criação de um Centro de Visitantes, em parceria com a Raiz Turismo, oferecendo informações qualificadas e fortalecendo a experiência de quem visita a cidade.

O SustentARP também impulsionou o relacionamento com os negócios instalados no complexo, com 29 parcerias firmadas com locatários e 157 empreendedores entrevistados e assessorados em gestão de resíduos sólidos, fortalecendo a cadeia local.

A atuação da Arp já possui reconhecimento nacional, com a certificação Sala Verde Puri, concedida pelo Ministério do Meio Ambiente do Governo do Brasil, reforçando o posicionamento do empreendimento como referência em inovação socioambiental.

“Estamos muito felizes com mais esse reconhecimento, o único em Nova Friburgo na premiação deste ano. O SustentARP respeita o legado histórico da Arp e a conecta à inovação, responsabilidade ambiental e pertencimento. O reconhecimento no Prêmio Visão Consciente consolida nosso programa como um case completo de referência no estado do Rio de Janeiro”, comemora Pedro Bueno, CEO da Arp.