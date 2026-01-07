IPTU poderá ser parcelado em10 cotas, com o primeiro vencimento em 10 de março e o último em 10 de dezembro, sem desconto.Divulgação
IPTU 2026 em Nova Friburgo terá desconto de até 10% para pagamento em cota única
Para contribuintes que possuam débitos anteriores, o desconto previsto é de 2% na cota única
Deputado Junot Abi-Ramia Antônio é homenageado com nome em trecho da RJ-116
Lei estadual denomina o trecho entre Macuco e Nova Friburgo e reconhece o legado do engenheiro e ex-parlamentar para o desenvolvimento da Região Serrana
Arp recebe prêmio da Fecomércio por impacto positivo para a sociedade
Empreendimento foi vencedor na categoria Meio Ambiente – Média Empresa, com o SustentARP, programa de ESG da Arp que integra ações ambientais, sociais, culturais e de governança
Secretaria de Mobilidade e Urbanismo convoca proprietários para regularização de veículos apreendidos
Veículos devem ser retirados no prazo legal para evitar leilão
Sincomércio e Sesc RJ entregam 200 cestas básicas na Catedral de São João Batista
Alimentos trazidos pelo Mesa Brasil atenderão a famílias carentes do município
Documentário Solo Sagrado ganha nova exibição gratuita em Nova Friburgo
Obra, destaque no Rio Mountain Festival, será exibida no dia 19 de dezembro no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.