IPTU poderá ser parcelado em10 cotas, com o primeiro vencimento em 10 de março e o último em 10 de dezembro, sem desconto. - Divulgação

Publicado 07/01/2026 18:03

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou as regras para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. De acordo com o Calendário Fiscal publicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, os contribuintes poderão optar pelo pagamento em cota única ou pelo parcelamento do tributo. Quem escolher quitar o IPTU em cota única até o dia 10 de março de 2026 poderá obter desconto de até 10%, desde que esteja em dia com o município até 31 de dezembro de 2025. Para contribuintes que possuam débitos anteriores, o desconto previsto é de 2% na cota única. Também será possível parcelar o IPTU em até 10 vezes, sem desconto. Nesse caso, a primeira parcela vence em 10 de março e a última em 10 de dezembro de 2026. A Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD) segue as mesmas condições e prazos do IPTU. Os valores do imposto para 2026 sofreram reajuste de 4,41%, percentual correspondente à variação do IPCA-E, conforme determina a legislação municipal. A Prefeitura informa que os carnês e guias de pagamento não serão enviados em formato físico. A emissão do IPTU será feita de forma digital, pelo site oficial do município ( www.novafriburgo.rj.gov.br ). As guias ainda não estão disponíveis para impressão, e a data de liberação será divulgada em breve nos canais oficiais. Também haverá possibilidade de retirada presencial na Secretaria Municipal de Fazenda e em pontos de apoio que serão informados posteriormente. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem procurar a Secretaria de Fazenda, localizada na Avenida Alberto Braune, 225, no Centro.

