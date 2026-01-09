Cursos serão totalmente gratuitosDivulgação
CDL e do Sincomércio oferecem com cursos rápidos de verão
Empresas associadas têm gratuidade nas inscrições
IPTU 2026 em Nova Friburgo terá desconto de até 10% para pagamento em cota única
Para contribuintes que possuam débitos anteriores, o desconto previsto é de 2% na cota única
Deputado Junot Abi-Ramia Antônio é homenageado com nome em trecho da RJ-116
Lei estadual denomina o trecho entre Macuco e Nova Friburgo e reconhece o legado do engenheiro e ex-parlamentar para o desenvolvimento da Região Serrana
Arp recebe prêmio da Fecomércio por impacto positivo para a sociedade
Empreendimento foi vencedor na categoria Meio Ambiente – Média Empresa, com o SustentARP, programa de ESG da Arp que integra ações ambientais, sociais, culturais e de governança
Secretaria de Mobilidade e Urbanismo convoca proprietários para regularização de veículos apreendidos
Veículos devem ser retirados no prazo legal para evitar leilão
Sincomércio e Sesc RJ entregam 200 cestas básicas na Catedral de São João Batista
Alimentos trazidos pelo Mesa Brasil atenderão a famílias carentes do município
