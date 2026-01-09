Cursos serão totalmente gratuitos - Divulgação

Cursos serão totalmente gratuitosDivulgação

Publicado 09/01/2026 16:41

a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo voltarão a inaugurar seu projeto de capacitação profissional em 2026 com dois cursos de verão, de curta duração. O primeiro, “Formação em finanças pessoais”, acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro; na sequência, em 23, 24 e 25 de fevereiro, virá “Formação em oratória”. Ambos no Centro de Estudos da sede das entidades, das 18h30m às 22h.

Braulio Rezende, presidente da CDL e do Sincomércio, ressalta que os cursos são gratuitos para proprietários e funcionários das empresas associadas. Ele comenta que a ideia de adiantar o cronograma de treinamentos objetiva motivar a mão de obra do comércio da cidade a abrir 2026 já investindo em aprendizado.

“Todo princípio de ano, parece que experimentamos uma sensação de câmera lenta. Por isso pensamos em antecipar nosso projeto e qualificar de imediato empresários e comerciários de Nova Friburgo. Deu certo em 2025, então iremos repetir os cursos rápidos agora em janeiro e fevereiro”, relata.

Consultor empresarial especializado em liderança, atendimento e desenvolvimento de equipes, Ted Sinay ministrará os dois cursos. Desde 2023, ele comanda na CDL e no Sincomércio formações de vendedores e gerentes de alta performance.

“Queremos aumentar a potência de atuação dos profissionais por meio de ferramentas práticas do dia a dia. Os cursos ajudam tanto na vida particular quanto nas atividades deles nas empresas”, explica o instrutor.

A sede da CDL e do Sincomércio fica à Rua Fernando Bizzotto 39 – Centro. Para inscrições ou mais informações, os interessados devem entrar em contato com as

entidades pelo telefone (22) 98846-8419.