Nova Friburgo é a capital nacional da moda íntima, abrigando mais de 1.400 indústrias de confecçãoDivulgação

Publicado 29/01/2026 17:28

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região (STIVNF) realiza, no próximo dia 5 de fevereiro, uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar de temas relacionados ao Departamento Jurídico da entidade.



A reunião está marcada para 18h30, em primeira chamada, e 19h, em segunda chamada, e poderá ser acompanhada presencialmente, na sede do sindicato, ou de forma on-line. O link de acesso virtual será encaminhado aos participantes previamente.



Entre os principais pontos da pauta está a discussão e deliberação sobre a cobrança de honorários do Departamento Jurídico, tanto para trabalhadores filiados, quanto para contribuintes e não filiados, além de outros assuntos de interesse geral da categoria.



A assembleia acontece na sede do STIVNF, localizada na Avenida Alberto Braune, 04, sala 115, no Centro de Nova Friburgo, respeitando as normas previstas no estatuto da entidade. A área de atuação do sindicato abrange Nova Friburgo e outros municípios da região.



A diretoria reforça a importância da participação dos trabalhadores, considerando que as decisões tomadas em assembleia impactam diretamente os serviços oferecidos pelo sindicato à categoria. Outras informações estão disponíveis no site do STIVNF

