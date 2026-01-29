Inscrições abertas para quem quer transformar criatividade em ação local - Thalles Kadett

Publicado 29/01/2026 17:07

Estão abertas as inscrições para quem deseja participar da realização do Dia Mundial da Criatividade 2026 em Nova Friburgo. Voluntários, inspiradores e anfitriões já podem se cadastrar para colaborar com a programação gratuita do evento, que acontece nos dias 21 a 23 de abril, em diversos espaços da cidade.



O Dia Mundial da Criatividade acontece simultaneamente em dezenas de cidades no Brasil e no exterior, conectando comunidades locais a um movimento global que reconhece a criatividade como competência estratégica para o desenvolvimento humano, social e econômico.

Reconhecimento global, impacto local: os números que sustentam o movimento

Em 2025, o Dia Mundial da Criatividade alcançou recordes históricos de engajamento e participação no Brasil, demonstrando a força do modelo colaborativo e descentralizado do movimento: 3.422 voluntários mobilizados; 4.601 inspiradores compartilhando conteúdos e experiências; 486 anfitriões abrindo espaços para atividades; 4.712 atividades gratuitas realizadas em diferentes cidades.

“O Dia Mundial da Criatividade prova que a criatividade não é um discurso abstrato. Quando ela chega às cidades, mobiliza pessoas reais, gera aprendizado, conexão e soluções concretas. Esses números representam um ecossistema vivo, construído por quem acredita que criatividade é motor de desenvolvimento”, afirma Lucas Foster, co-fundador e presidente da World Creativity Organization.



Quem pode participar em Nova Friburgo

O modelo do Dia Mundial da Criatividade é aberto e colaborativo, permitindo que diferentes perfis atuem de forma protagonista: Voluntários: pessoas interessadas em aprender, colaborar e apoiar a produção do evento; Inspiradores: profissionais, criadores, educadores e artistas que desejam compartilhar conhecimentos, projetos e experiências gratuitamente; Anfitriões: espaços públicos ou privados, como universidades, centros culturais, empresas, hubs de inovação, parques e equipamentos comunitários, que recebem atividades do festival.

Em Nova Friburgo, o Dia Mundial da Criatividade 2026 é liderado por Beto Grillo, produtor cultural e diretor de desenvolvimento sustentável do InovaFri Valley, com o apoio do mantenedor local Espaço Arp.



“Acreditamos que apoiar o Dia Mundial da Criatividade é investir diretamente no desenvolvimento da cidade. Ao fortalecer talentos locais e abrir espaço para colaboração, contribuímos para um ecossistema mais inovador, inclusivo e preparado para o futuro”, destaca Leticia Pimentel, Diretora de Cultura e





As inscrições estão abertas até 22 de fevereiro e devem ser realizadas pelo

site oficial.

Para participar:

1. Acesse

2. Selecione Nova Friburgo

3. Escolha a forma de participação: voluntário, inspirador ou anfitrião

Serviço

O que: Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day)

Quando: 19 a 23 de abril

Onde: Espaço Arp e outros locais criativos da cidade.

Quanto: Evento gratuito

Mais informações:

www.worldcreativityday.com/brazil

betogrilo@yahoo.com.br





