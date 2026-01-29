Inscrições abertas para quem quer transformar criatividade em ação localThalles Kadett
Em 2025, o Dia Mundial da Criatividade alcançou recordes históricos de engajamento e participação no Brasil, demonstrando a força do modelo colaborativo e descentralizado do movimento: 3.422 voluntários mobilizados; 4.601 inspiradores compartilhando conteúdos e experiências; 486 anfitriões abrindo espaços para atividades; 4.712 atividades gratuitas realizadas em diferentes cidades.
O modelo do Dia Mundial da Criatividade é aberto e colaborativo, permitindo que diferentes perfis atuem de forma protagonista: Voluntários: pessoas interessadas em aprender, colaborar e apoiar a produção do evento; Inspiradores: profissionais, criadores, educadores e artistas que desejam compartilhar conhecimentos, projetos e experiências gratuitamente; Anfitriões: espaços públicos ou privados, como universidades, centros culturais, empresas, hubs de inovação, parques e equipamentos comunitários, que recebem atividades do festival.
As inscrições estão abertas até 22 de fevereiro e devem ser realizadas pelo
site oficial.
Para participar:
1. Acesse www.worldcreativityday.com/brazil
2. Selecione Nova Friburgo
3. Escolha a forma de participação: voluntário, inspirador ou anfitrião
O que: Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day)
Quando: 19 a 23 de abril
Onde: Espaço Arp e outros locais criativos da cidade.
Quanto: Evento gratuito
Mais informações:
www.worldcreativityday.com/brazil
betogrilo@yahoo.com.br
Dia Mundial da Criatividade 2026 abre inscrições para voluntários, inspiradores e anfitriões em Nova Friburgo
Edição especial integra o Ano da Criatividade no Brasil e convida a comunidade local a transformar reconhecimento global em impacto no território.
