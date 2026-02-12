Reconhecimento destaca as ações desenvolvidas para garantir a alfabetização na idade certa, a recomposição das aprendizagens e a redução das desigualdades educacionais - Divulgação PMNF

Nova Friburgo alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, um dos mais importantes reconhecimentos concedidos pelo Ministério da Educação (MEC) às políticas públicas de alfabetização no país. O resultado foi divulgado pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), no âmbito da 2ª edição da premiação.



A premiação é organizada em três categorias (bronze, prata e ouro), sendo a categoria ouro vinculada ao cumprimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada (ICA). Entre os principais objetivos do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização está o incentivo à implementação de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão educacional alinhadas às metas de alfabetização e de redução das desigualdades educacionais previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).



O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um instrumento estratégico de indução, valorização e reconhecimento das ações desenvolvidas pelos entes federativos, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública da alfabetização em todo o território nacional.



O reconhecimento destaca as ações desenvolvidas para garantir a alfabetização na idade certa, a recomposição das aprendizagens e a redução das desigualdades educacionais. Segundo a Prefeitura, a conquista reafirma o compromisso de Nova Friburgo com uma educação pública de qualidade, construída com planejamento, responsabilidade e cuidado com as crianças do município.

