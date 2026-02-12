O Estado do Rio de Janeiro conta com um Protocolo oficial para combater o assédio e garantir segurança em espaços públicos e privadosGOV RJ
A iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher tem como objetivo dialogar com a população — homens e mulheres — sobre a importância do respeito, do consentimento e da responsabilidade coletiva na prevenção da violência de gênero. A ação ocupa o espaço público com informação e posicionamento claro: violência contra a mulher é crime e não pode ser naturalizada.
A atividade integra o conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo município para a prevenção da violência contra a mulher e para a promoção de uma cultura de respeito, empatia e proteção à vida.
No estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro assinou o Decreto nº 49.520, de 20 de fevereiro de 2025, que regulamenta a lei estadual nº 8.378 de 2019.
As leis já obrigavam bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco, estabelecendo uma forma adequada para acolher essa mulher.
No entanto, o decreto assinado em fevereiro de 2025 estabelece o “Protocolo Não é Não! Respeite a decisão”, com novas medidas e orientações, expandindo a obrigatoriedade das ações para outros espaços de convivência e aglomeração de pessoas
Bloco de Carnaval reforça conscientização sobre violência contra a mulher em Nova Friburgo
Iniciativa tem o objetivo fr dialogar com a população sobre a importância do respeito, do consentimento e da responsabilidade coletiva na prevenção da violência de gênero
Sindicato dos trabalhadores do vestuário realiza assembleia extraordinária para discutir honorários jurídicos
Reunião acontece no próximo dia 5 de fevereiro, às 18h30, na sede da instituição
Dia Mundial da Criatividade 2026 abre inscrições para voluntários, inspiradores e anfitriões em Nova Friburgo
Edição especial integra o Ano da Criatividade no Brasil e convida a comunidade local a transformar reconhecimento global em impacto no território.
Nova Friburgo abre inscrições para os tradicionais concursos do Carnaval 2026
Um dos destaques da programação é a eleição da Corte do Carnaval, que escolherá os representantes oficiais da folia: Rei Momo, Rainha, Rainha Trans e Princesas
Unidade Nova Friburgo do Senac RJ oferece cursos profissionalizantes
Há opções nas áreas de saúde, beleza e gastronomia
CDL e do Sincomércio oferecem com cursos rápidos de verão
Empresas associadas têm gratuidade nas inscrições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.