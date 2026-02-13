Comércio de Nova Friburgo está autorizado a abrir no feriado - Reprodução

Publicado 13/02/2026 12:00

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio firmaram acordo que autoriza o funcionamento no feriado de terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, de empresas do ramo do comércio de gêneros alimentícios (supermercados, mercados, mercearias, hortifrutigranjeiros, açougues, casas de carne e afins) de Nova Friburgo e municípios vizinhos. Para abrir, as empresas precisam homologar, junto às duas entidades, termo de adesão à convenção coletiva da categoria.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, explica que, para chegar ao acordo, os sindicatos patronal e laboral concordaram em que este tipo de empresa compreende um segmento essencial do varejo, cujo fechamento gera transtornos à rotina da população. Ele destaca que as entidades também consideraram a questão do turismo, uma vez que a Região Serrana recebe grande número de visitantes no período de Carnaval.

“Acatamos pedido de donos de empresas porque sabemos que a maioria dos consumidores aprova a ideia de encontrar mercados, açougues e hortifrutis abertos. Mas lembramos que a iniciativa não obriga ninguém a nada e que o funcionamento será facultativo, assim como acontece com os demais feriados previstos na nossa convenção coletiva”, ressalta.

Braulio Rezende comenta que a oficialização do termo de adesão é um processo rápido e fácil, que toma pouco tempo das empresas. Por outro lado, se revela fundamental para a proteção dos direitos trabalhistas dos empregados do setor.

“Chamamos atenção dos empresários para que não deixem de providenciar o termo de adesão, nos dois sindicatos, de maneira a reiterar seu compromisso com as normas do instrumento coletivo referentes às garantias dos comerciários”, acentua.

Os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro compõem a área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio e seguem igualmente a convenção coletiva de Nova Friburgo.