Comércio de Nova Friburgo está autorizado a abrir no feriadoReprodução
Acordo permite abertura na terça-feira de Carnaval de empresas do comércio alimentício
Funcionamento exige termo de adesão à convenção coletiva da categoria
Nova Friburgo terá Carnaval com grande estrutura e programação diversificada
Município tem o segundo maior Carnaval do estado
Nova Friburgo alcança Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização
É o segundo ano consecutivo que o município recebe importante reconhecimento do Ministério da Educação
Bloco de Carnaval reforça conscientização sobre violência contra a mulher em Nova Friburgo
Iniciativa tem o objetivo fr dialogar com a população sobre a importância do respeito, do consentimento e da responsabilidade coletiva na prevenção da violência de gênero
Confira a programação do Carnaval em Nova Friburgo
Município terá atrações para todos os gostos e idades na cidade e em São Pedro da Serra
Sindicato dos trabalhadores do vestuário realiza assembleia extraordinária para discutir honorários jurídicos
Reunião acontece no próximo dia 5 de fevereiro, às 18h30, na sede da instituição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.