Interessadas devem fazer inscrição onlineeugene barmin - Imagem de freepik
O evento, que encerra a programação municipal do Mês da Mulher, tem como objetivo incentivar a prática de atividade física, promover qualidade de vida e fortalecer a integração entre as mulheres do município, em um momento de convivência, saúde e bem-estar.
A iniciativa integra as atividades desenvolvidas ao longo do mês de março, período dedicado à valorização das mulheres e à conscientização sobre seus direitos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/InscricaoPedaldaMulher2026.
Data: 29 de março
Horário: 8h
Local de saída: Centro de Turismo – Praça Dermeval Barbosa Moreira
Para mais informações, a Secretaria está disponível pelo telefone (22) 2527-5275 – Ramal 5275.
