A Secretaria Municipal da Mulher de Nova Friburgo promove, no dia 29 de março, às 8h, o Pedal da Mulher, com concentração e largada no Centro de Turismo, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. 

O evento, que encerra a programação municipal do Mês da Mulher, tem como objetivo incentivar a prática de atividade física, promover qualidade de vida e fortalecer a integração entre as mulheres do município, em um momento de convivência, saúde e bem-estar.

A iniciativa integra as atividades desenvolvidas ao longo do mês de março, período dedicado à valorização das mulheres e à conscientização sobre seus direitos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/InscricaoPedaldaMulher2026.
Serviço:
Pedal da Mulher
Data: 29 de março
Horário: 8h
Local de saída: Centro de Turismo – Praça Dermeval Barbosa Moreira
Para mais informações, a Secretaria está disponível pelo telefone (22) 2527-5275 – Ramal 5275.
