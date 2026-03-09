Nascido em Salvador, Itamar ficou famoso pelo romance best-seller "Torto Arado", que vendeu mais de um milhão de cópias e aborda temas como ancestralidade e lutas sociais, vencendo prêmios como o Jabuti. - Divulgação

Nascido em Salvador, Itamar ficou famoso pelo romance best-seller "Torto Arado", que vendeu mais de um milhão de cópias e aborda temas como ancestralidade e lutas sociais, vencendo prêmios como o Jabuti. Divulgação

Publicado 09/03/2026 18:44

O escritor baiano Itamar Vieira Júnior, premiado autor da literatura brasileira contemporânea, tem presença confirmada em Nova Friburgo para um encontro com leitores no dia 25 de junho, às 17h, na Arp. A visita marca a retomada do projeto Várias Vozes, criado pelo produtor cultural e historiador Paulo Rosa e pela educadora Jasmine dos Anjos da Rosa. Nesta nova fase, o projeto ganha formato inédito no interior do estado e passa a contar também com a participação da jornalista e livreira Maria Fernanda Macedo, responsável pela Genipapo Livraria. O encontro literário promete reunir literatura, música e gastronomia em um ambiente descontraído, aproximando o público da obra do autor. Na ocasião, Itamar participará de uma conversa aberta com leitores, com mediação de Paulo Rosa, Maria Fernanda Macedo e Jasmine dos Anjos da Rosa. Nascido em Salvador, Itamar ficou famoso pelo romance best-seller "Torto Arado", que vendeu mais de um milhão de cópias e aborda temas como ancestralidade e lutas sociais, vencendo prêmios como o Jabuti. O debate em Nova Friburgo também deve abordar outros títulos de sua produção literária, como Salvar o Fogo e Coração Sem Medo. O evento será realizado na Rua das Borboletas, em frente à Genipapo Livraria, dentro da Arp, localizada na Av. Conselheiro Július Arp, 80 - Centro. Informações sobre ingressos podem ser obtidas pelo telefone (21) 92043-5672 ou pelo perfil da livraria nas redes sociais.

