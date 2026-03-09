Nascido em Salvador, Itamar ficou famoso pelo romance best-seller "Torto Arado", que vendeu mais de um milhão de cópias e aborda temas como ancestralidade e lutas sociais, vencendo prêmios como o Jabuti. Divulgação
Premiado escritor baiano participa de encontro literário em Nova Friburgo
Evento com Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, acontece na Livraria Genipapo, na Arp
Festival celebra protagonismo feminino na música, em Nova Friburgo
Evento reúne artistas mulheres nos dias 7 e 8 de março, na Rua do Relógio da Arp
Mês da Mulher terá passeio ciclístico em Nova Friburgo
Pedal da Mulher acontece no dia 29 de março, às 8h, com concentração e largada no Centro de Turismo
Troféu Dirce Montechiari será entregue em Nova Friburgo
Onze mulheres relevantes no município serão homenageadas
Alunos da Firjan SESI Nova Friburgo competem no Torneio Nacional de Robótica em SP
Equipe Tucanus, formada por 14 estudantes friburguenses, estará entre os mais de 2 mil participamentes, disputando vaga no mundial nos EUA
Gato-do-mato ameaçado de extinção é registrado no Parque dos Três Picos
As imagens foram feitas por câmeras do Aventura Animal espalhadas pela unidade de conservação em Nova Friburgo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.