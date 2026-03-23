Um dos destaques desta edição é o foco na acessibilidade, com a inclusão de oficinas de Libras, ampliando o alcance das ações culturais e garantindo mais inclusãoiMAGEM DE FREEPIK
Prefeitura abre Edital com R$ 500 mil para formação cultural em Nova Friburgo
Propostas selecionadas vão atender bairros com oficinas em diversas linguagens artísticas
Empreendedores da gastronomia de Nova Friburgo recebem formação e mentoria gratuitas do Senac
Rio dos Sabores traz para a cidade um pacote completo de capacitação que inclui palestras abertas ao público, workshops práticos e consultorias especializadas
Firjan, Finep e AgeRio promovem evento voltado para o desenvolvimento de empresas em Nova Friburgo
Iniciativa visa fortalecer a articulação entre as políticas públicas de inovação e o setor produtivo
Premiado escritor baiano participa de encontro literário em Nova Friburgo
Evento com Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, acontece na Livraria Genipapo, na Arp
Festival celebra protagonismo feminino na música, em Nova Friburgo
Evento reúne artistas mulheres nos dias 7 e 8 de março, na Rua do Relógio da Arp
Mês da Mulher terá passeio ciclístico em Nova Friburgo
Pedal da Mulher acontece no dia 29 de março, às 8h, com concentração e largada no Centro de Turismo
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