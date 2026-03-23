Um dos destaques desta edição é o foco na acessibilidade, com a inclusão de oficinas de Libras, ampliando o alcance das ações culturais e garantindo mais inclusão - iMAGEM DE FREEPIK

Um dos destaques desta edição é o foco na acessibilidade, com a inclusão de oficinas de Libras, ampliando o alcance das ações culturais e garantindo mais inclusãoiMAGEM DE FREEPIK

Publicado 23/03/2026 10:41

Estão abertas as inscrições para o Edital de Oficineiros 2026, da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, que vai investir R$ 500 mil em recursos próprios na oferta de formação artística gratuita em diferentes regiões da cidade.

O edital tem como objetivo credenciar propostas de oficinas em áreas como teatro, dança, música, audiovisual, artes visuais, literatura e cultura popular. As atividades serão realizadas em equipamentos públicos, como as Casas de Cultura e Cidadania de Olaria, Conselheiro Paulino, Riograndina e Lazaretto, além da Praça CEU.

Um dos destaques desta edição é o foco na acessibilidade, com a inclusão de oficinas de Libras, ampliando o alcance das ações culturais e garantindo mais inclusão.

A iniciativa busca valorizar talentos locais e descentralizar o acesso à cultura, levando oportunidades de formação para diferentes territórios do município.

Dentro desse novo modelo, o edital passa a integrar a plataforma digital Conecta Cultura, lançada pela Prefeitura como ferramenta oficial de gestão e comunicação com o setor cultural. O sistema reúne cadastro de artistas, acompanhamento de projetos, acesso a editais e informações atualizadas, com o objetivo de reduzir a burocracia e dar mais transparência aos processos.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Daniel Figueira de Assis, a combinação entre o edital e a plataforma representa um avanço na política cultural da cidade.

“O edital de oficineiros é o passo prático para levar formação artística para dentro dos bairros, enquanto o Conecta Cultura facilita o acesso e organiza todo esse processo. Nosso objetivo é fazer a cultura chegar a todos os territórios de Nova Friburgo”, afirma.

As inscrições e o acesso ao edital podem ser feitos pela plataforma oficial: www.conectaculturanf.com.br

A ação faz parte de um planejamento mais amplo para o setor cultural em 2026. A expectativa da Prefeitura é que, ao longo do ano, a área movimente cerca de R$ 3 milhões no município, somando editais, projetos de fomento e ações de ocupação cultural.