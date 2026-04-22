O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora acontece desde 2001 e reconhece iniciativas que transformam a realidade dos municípios por meio de políticas públicas inovadoras - Divulgação PMNF

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora acontece desde 2001 e reconhece iniciativas que transformam a realidade dos municípios por meio de políticas públicas inovadorasDivulgação PMNF

Publicado 22/04/2026 16:09

Nova Friburgo foi premiada na XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, uma das principais iniciativas do país voltadas ao reconhecimento de boas práticas na gestão pública e no incentivo ao empreendedorismo. O município conquistou lugar no pódio em duas categorias, entre as cidades finalistas de todo o estado, reforçando o trabalho que vem sendo desenvolvido para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a economia local.

Na categoria Identidade Territorial e Turismo, Nova Friburgo ficou com o segundo lugar, com o projeto “Um Encanto de Natal”, que fortalece o turismo, valoriza a cultura local e movimenta a economia durante um dos períodos mais importantes do ano. Já na categoria Gestão Inovadora, o município garantiu o terceiro lugar com o projeto “Partiu Conecta NF!”, que traz uma nova realidade para o transporte público da cidade por meio da bilhetagem eletrônica e do monitoramento da frota.

A categoria Gestão Inovadora reconhece iniciativas da administração pública municipal que usam a inovação como ferramenta para transformar a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento do território. São avaliados projetos que utilizam novas tecnologias, estimulam ambientes de inovação e fortalecem a conexão entre governo, setor produtivo, universidades e a sociedade.

Nesse contexto, o sistema implantado em Nova Friburgo representa um avanço importante. Com tecnologia integrada, ele amplia o controle, a fiscalização e a transparência do transporte coletivo, além de melhorar diretamente a experiência do usuário. Entre as mudanças, estão o acesso ao transporte por meio de cartão digital, a redução do uso de dinheiro em espécie e a disponibilização de informações em tempo real, tanto por aplicativo quanto por painéis instalados em pontos de ônibus da cidade. O projeto também fortalece a atuação do poder público, que passa a ter mais autonomia na gestão e no controle dos serviços, garantindo mais eficiência e foco no interesse da população.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora acontece desde 2001 e reconhece iniciativas que transformam a realidade dos municípios por meio de políticas públicas inovadoras. As ações são avaliadas em diversas categorias, como turismo, sustentabilidade, inclusão produtiva, compras governamentais e empreendedorismo. Segundo a gestão municipal, o resultado reforça que Nova Friburgo segue no caminho certo, investindo em inovação, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços oferecidos à população.

