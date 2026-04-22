O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora acontece desde 2001 e reconhece iniciativas que transformam a realidade dos municípios por meio de políticas públicas inovadorasDivulgação PMNF
Nova Friburgo conquista dois prêmio Sebrae de empreendedorismo
Prefeitura ficou em segundo lugar na categoria Identidade Territorial e Turismo, pelo projeto do Natal, e em terceiro lugar pelo projeto de bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota municipal
Rotas cervejeira e queijeira ganham destaque no Encontro Regional de Turismo de Nova Friburgo
Painel também apresentou o balonismo como novo atrativo turísitco e a nova marca do turismo do município
Comércio friburguense pode funcionar nos feriados de 21 e 23 de abril
Neste mês, sindicatos patronal e laboral aceitam termo de adesão único
Pedal da Mulher encerra programação do Mês da Mulher em Nova Friburgo com integração e valorização feminina
Evento esportivo e de lazer reuniu mais de 400 participantes
Prefeitura abre Edital com R$ 500 mil para formação cultural em Nova Friburgo
Propostas selecionadas vão atender bairros com oficinas em diversas linguagens artísticas
Empreendedores da gastronomia de Nova Friburgo recebem formação e mentoria gratuitas do Senac
Rio dos Sabores traz para a cidade um pacote completo de capacitação que inclui palestras abertas ao público, workshops práticos e consultorias especializadas
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