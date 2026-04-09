Jannaina Costa, vice-presidente do Teresópolis Convention, compartilhou a experiência de construção da nova Rota Queijeira Serra do Rio, recém lançadaHenrique Silva
Outro destaque apresentado foi a chegada do balonismo como nova atração turística na cidade. A iniciativa é fruto da articulação do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau com a rede hoteleira e parceiros do setor, dentro de uma estratégia de integração regional. A ideia surgiu a partir da conexão com municípios vizinhos, como Cachoeiras de Macacu, onde a atividade já é consolidada. Em Nova Friburgo, os voos serão realizados inicialmente na modalidade cativa — com o balão preso ao solo — respeitando as características geográficas da cidade, e ampliando o leque de experiências para moradores e visitantes.
A programação, distribuída ao longo dos dois dias, aborda temas como promoção de destinos, políticas públicas, gestão, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, capacitação empresarial e boas práticas na administração pública aplicada ao turismo.O seminário busca consolidar o Estado do Rio de Janeiro como um destino turístico integrado, competitivo e sustentável, estimulando parcerias institucionais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social dos municípios participantes.
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Painel também apresentou o balonismo como novo atrativo turísitco e a nova marca do turismo do município
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