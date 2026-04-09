Jannaina Costa, vice-presidente do Teresópolis Convention, compartilhou a experiência de construção da nova Rota Queijeira Serra do Rio, recém lançada - Henrique Silva

Jannaina Costa, vice-presidente do Teresópolis Convention, compartilhou a experiência de construção da nova Rota Queijeira Serra do Rio, recém lançadaHenrique Silva

Publicado 09/04/2026 18:27

A já consolidada Rota Cervejeira RJ e a recém lançada Rota Queijeira Serra do Rio foram destaque na programação do Encontro Regional de Turismo de Nova Friburgo, durante painel realizado na noite desta quarta-feira (8), primeiro dia do evento. O debate reuniu especialistas e representantes do setor para discutir a valorização da regionalidade como estratégia de fortalecimento do turismo, destacando o potencial das experiências gastronômicas como atrativo para visitantes e motor de desenvolvimento econômico local.

O painel “Turismo das Rotas Cervejeiras e Queijeiras” contou com a participação de Kamila Mouza, Secretária Municipal de Turismo de Nova Friburgo, Fernanda Gripp, coordenadora regional do Sebrae-RJ, Jannaina Costa, vice-presidente do Teresópolis Convention & Visitors Bureau, e Wellington Guimarães, presidente do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau. Durante o encontro, os participantes ressaltaram a importância da construção de rotas integradas que valorizem produtores locais, fortaleçam a identidade regional e ampliem o tempo de permanência dos turistas na região.

As rotas Cervejeira e Queijeira são exemplos concretos de integração entre os municípios em prol do fortalecimento do turismo regional e do desenvolvimento do destino. Ao conectar produtores, atrativos e experiências de diferentes cidades, essas rotas estimulam a cooperação, valorizam a identidade local e ampliam o potencial de atração de visitantes. "A proposta vai além da promoção individual de cada município, consolidando a região como um destino único, mais competitivo, estruturado e capaz de gerar impactos positivos na economia e no desenvolvimentode toda a Serra", comentou Welligton Guimarães.

Balonismo e nova marca reforçam posicionamento turístico de Nova Friburgo

Durante o painel, a secretária municipal de Turismo apresentou a nova marca do turismo de Nova Friburgo, baseada no conceito “Um só lugar, vários destinos”. A proposta reforça a diversidade de experiências que o município oferece, destacando a força das montanhas, a riqueza natural e a pluralidade cultural. A identidade também valoriza atributos como resiliência e acolhimento, posicionando a cidade como um destino autêntico, que integra turismo de aventura, gastronomia e história, com foco na natureza, nas tradições e na diversidade da Região Serrana.



Outro destaque apresentado foi a chegada do balonismo como nova atração turística na cidade. A iniciativa é fruto da articulação do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau com a rede hoteleira e parceiros do setor, dentro de uma estratégia de integração regional. A ideia surgiu a partir da conexão com municípios vizinhos, como Cachoeiras de Macacu, onde a atividade já é consolidada. Em Nova Friburgo, os voos serão realizados inicialmente na modalidade cativa — com o balão preso ao solo — respeitando as características geográficas da cidade, e ampliando o leque de experiências para moradores e visitantes.

Participantes do painel Henrique Silva

Sobre o Encontro Regional de Turismo

O Encontro Regional de Turismo acontece nos dias 8 e 9 de abril, no Nova Friburgo Country Clube, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento turístico regional, fortalecer a integração entre municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro e promover o intercâmbio de conhecimento entre instituições, gestores públicos e empreendedores do setor.



A programação, distribuída ao longo dos dois dias, aborda temas como promoção de destinos, políticas públicas, gestão, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, capacitação empresarial e boas práticas na administração pública aplicada ao turismo.O seminário busca consolidar o Estado do Rio de Janeiro como um destino turístico integrado, competitivo e sustentável, estimulando parcerias institucionais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social dos municípios participantes.