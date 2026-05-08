A nova unidade tem como objetivo descentralizar os serviços de saúde, ampliando o acesso aos atendimentos de urgência e emergência em uma área estratégica do município - Divulgação

A nova unidade tem como objetivo descentralizar os serviços de saúde, ampliando o acesso aos atendimentos de urgência e emergência em uma área estratégica do municípioDivulgação

Publicado 08/05/2026 11:32

A população dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra passa a contar com um importante reforço na estrutura de saúde pública, garantindo atendimento contínuo a moradores, turistas e visitantes da região. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou a Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar, que funcionará 24 horas por dia.

A solenidade de inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, e contou com a presença de autoridades, representantes da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar e moradores da região. Parte deles, protestaram em função da demora de oito anos para a conclusão das obras da unidade.

A nova unidade está localizada ao lado da quadra poliesportiva de Lumiar e tem como objetivo descentralizar os serviços de saúde, ampliando o acesso aos atendimentos de urgência e emergência em uma área estratégica do município. A estrutura conta com uma equipe completa formada por profissionais da rede municipal de saúde, em regime de plantão, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Além disso, a unidade dispõe de uma base do SAMU com ambulância de suporte básico, capaz de estabilizar pacientes, e outra ambulância destinada a remoções, assegurando mais agilidade e qualidade no atendimento à população.

A construção da unidade recebeu investimento de R$ 894.165,42, provenientes de emenda parlamentar deputado federal Glauber Braga, além de R$ 164.541,55 em recursos próprios do município. A Secretaria Municipal de Saúde também aplicou outros R$ 134.629,25 na aquisição de equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade.

Além dos investimentos na estrutura física e nos equipamentos, o município assumirá integralmente a manutenção do espaço, incluindo o fornecimento de insumos, medicamentos, custeio das equipes e demais serviços necessários ao pleno funcionamento da unidade, com um custo mensal aproximado de R$ 300 mil.

Com a inauguração da Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar, a administração municipal reafirma seu compromisso com a ampliação e qualificação da rede pública de saúde, promovendo mais segurança, agilidade e dignidade no atendimento à população de Nova Friburgo.