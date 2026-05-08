A nova unidade tem como objetivo descentralizar os serviços de saúde, ampliando o acesso aos atendimentos de urgência e emergência em uma área estratégica do municípioDivulgação
Lumiar ganha Unidade de Urgência e Emergência 24h e base do SAMU
Solenidade de inauguração aconteceu na tarde desta quinta-feira (7) após anos de mobilização de moradores da região
Projeto de lei quer aumentar competitividade para salvar polo de moda íntima de Friburgo
De autoria do Deputado Federal Hugo Leal, PL visa reduzir impostos para o setor têxtil da cidade
Fevest 2026 reforça posição de Nova Friburgo como polo estratégico da moda íntima e têxtil na América Latina
Feira reunirá mais de 100 marcas expositoras e contará com empresas de polos produtivos de Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul
Prefeitura de Nova Friburgo convoca aprovados em 17 categorias de concurso público
Convocados devem comparecer entre os dias 27 e 30 de abril, das 9h30 às 14h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Avenida Alberto Braune, no Centro da cidade
Desfile celebra 10 anos do Projeto Novos Talentos da Firjan SENAI em Nova Friburgo
Evento gratuito terá exposição de looks que marcaram a trajetória do projeto e evidenciam a evolução da moda desenvolvida por alunos ao longo de uma década
Nova Friburgo conquista dois prêmios Sebrae de empreendedorismo
Prefeitura ficou em segundo lugar na categoria Identidade Territorial e Turismo, pelo projeto do Natal, e em terceiro lugar pelo projeto de bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota municipal
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