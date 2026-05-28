Apesar das críticas, parlamentares favoráveis sustentaram que o auxílio representa um direito semelhante ao concedido aos funcionários da Câmara e que o impacto financeiro seria pequenoReprodução Redes Sociais
Com a aprovação, os parlamentares poderão receber cerca de R$ 1 mil mensais adicionais, dependendo da quantidade de dias úteis do mês. O projeto foi defendido pela base governista sob o argumento de equiparação aos servidores da Casa Legislativa, que já recebem benefício semelhante.
Votaram favoravelmente ao projeto os vereadores Ângelo Gaguinho, Wallace Piram, Max Bill, Dirceu Tardem, Carlinhos do Kiko, Bruno Silva, Cascão do Povo, Claudio Leandro, Evandro Miguel, Janio de Carvalho e Tia Karla. Já os vereadores Maiara Felício, Maicon Gonçalves, Claudio Damião, Christiano Huguenin, Marcos Marins, Gabriel do Zezinho e José Carlos Schuabb votaram contra a proposta.
A votação ocorreu em meio a críticas da população sobre as prioridades do Legislativo municipal. Nas redes sociais, moradores questionaram a criação de um novo benefício para agentes políticos em um momento em que a cidade enfrenta demandas em áreas como saúde, mobilidade urbana, infraestrutura e geração de empregos.
Apesar das críticas, parlamentares favoráveis sustentaram que o auxílio representa um direito semelhante ao concedido aos funcionários da Câmara e que o impacto financeiro seria pequeno dentro do orçamento do Legislativo. O vereador Bruno Silva (MDB) chegou a responder às críticas da população: “Se vocês são contra, vira vereador, senta aqui e vota.”
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