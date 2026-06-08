Com exceção do curso de Introdução à Farmacologia, todas as atividades serão realizadas no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), localizado na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, no CentroReprodução Site UFF
Outro destaque é o curso “Conhecendo as células sanguíneas”, que combina teoria e prática para apresentar a formação, funções e identificação das células do sangue por meio da utilização de microscópios.
Já o curso “Descobrindo a Anatomia Humana” pretende aproximar os participantes dos conceitos básicos da anatomia, com estudos sobre sistemas como o esquelético, circulatório e respiratório. As atividades incluem análises práticas em peças do acervo anatômico da UFF.
Na área de neurociência, o curso “Desvendando o cérebro” propõe atividades interativas para explicar o funcionamento do sistema nervoso, a anatomia cerebral e a forma como o cérebro interpreta o ambiente e as experiências do cotidiano.
Também integra a programação o curso “EAS: conhecendo a sua urina”, voltado para a análise química, física e microscópica da urina, apresentando as principais estruturas encontradas no exame e seus significados clínicos.
Na área farmacêutica, o curso “Introdução à Farmacologia”, realizado na unidade da UFF em Niterói, abordará conceitos fundamentais da farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, além de discutir desenvolvimento de medicamentos e terapêutica.
Outro tema que chama atenção é o curso “Patologia Forense”, que introduz os participantes ao universo da investigação clínica e forense. As aulas incluem análise de amostras biológicas, cenas de crime e identificação de doenças ou causas de morte, utilizando técnicas laboratoriais aplicadas por analistas clínicos e peritos forenses.
Com exceção do curso de Introdução à Farmacologia, todas as atividades serão realizadas no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), localizado na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, no Centro de Nova Friburgo.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail consciencia.ciencia@gmail.com.
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