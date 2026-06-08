Com exceção do curso de Introdução à Farmacologia, todas as atividades serão realizadas no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), localizado na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, no Centro - Reprodução Site UFF

Com exceção do curso de Introdução à Farmacologia, todas as atividades serão realizadas no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), localizado na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, no CentroReprodução Site UFF

Publicado 08/06/2026 16:08

Universidade Federal Fluminense (UFF) de Nova Friburgo está com as incrições para os cursos gratuitos de férias abertas até o dia 19 de junho. As aulas ocorrem de 13 a 24 de julho de 2026 e há tumas tanto no turno da manhã quanto da tarde. Ao todo são 174 vagas presenciais para estudantes de Ensino Médio ou de Pré-universitários.

Entre os cursos oferecidos está o “Ciência na prática: o dia do pesquisador”, que propõe uma imersão de três dias no universo da pesquisa científica. Os participantes poderão conhecer a rotina de um laboratório, aprender sobre desenvolvimento de tratamentos para doenças como o câncer e participar de experiências práticas, incluindo extração de DNA, cultivo de células cancerígenas e observação de lâminas em microscópio. O curso também abordará caminhos para quem deseja seguir carreira científica.



Outro destaque é o curso “Conhecendo as células sanguíneas”, que combina teoria e prática para apresentar a formação, funções e identificação das células do sangue por meio da utilização de microscópios.



Já o curso “Descobrindo a Anatomia Humana” pretende aproximar os participantes dos conceitos básicos da anatomia, com estudos sobre sistemas como o esquelético, circulatório e respiratório. As atividades incluem análises práticas em peças do acervo anatômico da UFF.



Na área de neurociência, o curso “Desvendando o cérebro” propõe atividades interativas para explicar o funcionamento do sistema nervoso, a anatomia cerebral e a forma como o cérebro interpreta o ambiente e as experiências do cotidiano.



Também integra a programação o curso “EAS: conhecendo a sua urina”, voltado para a análise química, física e microscópica da urina, apresentando as principais estruturas encontradas no exame e seus significados clínicos.



Na área farmacêutica, o curso “Introdução à Farmacologia”, realizado na unidade da UFF em Niterói, abordará conceitos fundamentais da farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, além de discutir desenvolvimento de medicamentos e terapêutica.



Outro tema que chama atenção é o curso “Patologia Forense”, que introduz os participantes ao universo da investigação clínica e forense. As aulas incluem análise de amostras biológicas, cenas de crime e identificação de doenças ou causas de morte, utilizando técnicas laboratoriais aplicadas por analistas clínicos e peritos forenses.



Com exceção do curso de Introdução à Farmacologia, todas as atividades serão realizadas no Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF), localizado na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, no Centro de Nova Friburgo.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail consciencia.ciencia@gmail.com.