Prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 49 milDivulgação 11ºBPM
Megaoperação apreende mais de sete quilos de drogas no Alto de Olaria
Polícia Militar encontrou dezenas de cargas escondidas em trilhas utilizadas pelo tráfico em Nova Friburgo
Polícia Ambiental identifica degradação em área de preservação permanente em Nova Friburgo
Área degradada é de cerca de mil metros quadrados, em Amparo
Sob críticas, Câmara de Nova Friburgo aprova auxílio-alimentação para vereadores
O "auxílio lagosta" no valor de R$ 50 reais por dia útil segue para sanção do Prefeito
Teatro Municipal de Nova Friburgo recebe espetáculo premiado com Vera Holtz
Peça oferecida pelo Sesc RJ será apresentada no próximo sábado, 29 de maio. Ingresso solidário deve ser trocado no dia anterior (28/5)
Free Mountain Festival agita Nova Friburgo no fim de seman
Evento acontece nos dias 29 a 31 de maio e marca a abertura da temporada de montanhismo na cidade
Nova Friburgo celebra 208 anos com shows na Praça do Suspiro
Tradicional Desfile Cívico e Concerto no Teatro Municipal também integram as comemorações
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