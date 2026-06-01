Prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 49 mil - Divulgação 11ºBPM

Prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 49 milDivulgação 11ºBPM

Publicado 01/06/2026 10:43

Uma grande operação realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de mais de sete quilos de drogas no Alto de Olaria, em Nova Friburgo, no dia 28 de maio. A ação ocorreu após denúncias apontarem que uma carga de entorpecentes havia sido recebida para abastecer pontos de tráfico da região.

De acordo com informações do 11º BPM, os policiais iniciaram buscas em uma área de mata utilizada como esconderijo pelos criminosos. Por conhecerem as trilhas da localidade, os agentes se dividiram em equipes estratégicas e conseguiram localizar 48 cargas de drogas escondidas em diferentes pontos da vegetação.

Entre os entorpecentes encontrados estavam aproximadamente 7,2 quilos de maconha, além de 1.510 papelotes de cocaína, comercializados em valores que variavam entre R$ 10 e R$ 50, e 347 papelotes de crack.

Durante a ação, os policiais também localizaram seringas contendo THC, substância derivada da cannabis e frequentemente utilizada em produtos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Militar segue realizando operações para combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas em áreas consideradas estratégicas de Nova Friburgo.