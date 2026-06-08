Com elementos que seriam descartados, os looks escolhidos para representar a coleção exaltam a cultura dos povos originários em uma proposta de inclusão e sustentabilidade na moda - Lucas Souza

Com elementos que seriam descartados, os looks escolhidos para representar a coleção exaltam a cultura dos povos originários em uma proposta de inclusão e sustentabilidade na modaLucas Souza

Publicado 08/06/2026 16:16

A Amazônia vai tomar conta da Fevest Inspire 2026 com os 18 looks elaborados pelos alunos do Projeto Novos Talentos, da Escola Firjan SENAI Espaço da Moda, em Nova Friburgo. A programação do evento, que acontece no Nova Friburgo Country Club, a partir do dia 9 de junho, às 13h, contará com a apresentação da coleção que esse ano tem como tema “Amazônia Viva: Rios que Vestem, Flores que Contam”. No primeiro dia do evento, o público poderá conferir, às 18h, as peças que seguem o conceito de sustentabilidade na moda, proposta que a Firjan, patrocinadora do evento, leva para a feira por meio de projetos desenvolvidos também pelo Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras.

Além da coleção inspirada na Amazônia, os alunos do Projeto Novos Talentos, criaram outros 4 looks com tecidos sustentáveis, desenvolvidos pelo centro de pesquisa, que mostram como é possível investir em tecnologia com responsabilidade com o meio ambiente. O Instituto vai apresentar ainda produtos criados a partir do reaproveitamento de materiais que seriam descartados por empresas dos setores têxtil e de confecções, e passaram a ter usos nos mercados da Construção Civil e para o setor de Petróleo, Gás, Naval e Offshore.

Essas e outras iniciativas poderão ser conferidas no espaço Firjan durante a maior feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima da América Latina, que até o dia 11/6, vai contribuir para impulsionar negócios. Com o foco em conectar empresas, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e Região (Sindvest), realizador do evento, reforça o Projeto Comprador Nacional, que visa potencializar as transações comerciais no país.

“O projeto é um instrumento estratégico para a geração de negócios. Ao trazermos empresas qualificadas de diversas regiões do país, criamos um ambiente favorável para parcerias duradouras e ampliamos a visibilidade das marcas participantes da Fevest”, afirma Gustavo Moraes, presidente do Sindvest.

O coordenador de educação profissional da Firjan SENAI Espaço da Moda, Pedro Schuenck, enfatiza a importância para os alunos estarem na feira, apresentando seus trabalhos e indicando para empresas diversas como a indústria da moda pode ser inovadora e sustentável, com o uso de técnicas artesanais como o crochê e o macramê.

“A coleção criada pelos alunos reforça o objetivo do projeto de evidenciar que a moda pode ser sustentável e ao mesmo tempo inovadora. A feira é uma grande oportunidade para os alunos se conectarem com empresas e disseminarem essa proposta para o mercado, além de verificarem de perto a gama de possibilidades que a indústria da moda oferece”, destacou Pedro Schuenck.

Inclusão, sustentabilidade e resgate cultural

Com elementos que seriam descartados, os looks escolhidos para representar a coleção exaltam a cultura dos povos originários em uma proposta de inclusão e sustentabilidade na moda.

Assim, um simples vestido tubinho ganha uma nova roupagem com a aplicação de cordas, que, além de um design diferenciado, oferece texturas favorecendo a percepção tátil. Em outra proposta, os retalhos de confecções ganham forma com o macramê com tranças e entrelaçados que dão movimento à peça. O conforto é valorizado em looks que propõem um vestir livre de gêneros.

A composição das peças contou ainda com linhas de algodão, folhas, palhas, tecidos rústicos como a juta, além de adequações com plástico-bolha e garrafas pet. A partir de muito estudo e aplicação de técnicas diversas, os alunos utilizaram essa gama de elementos para dar novas formas, considerando o design inovador sem perder o conforto.

Além de novas formas, as peças apresentam função sensorial com foco no cuidado com a saúde, a partir do uso da aromaterapia. A proposta é oferecer conexão emocional, aproximando a moda do cuidado com o corpo e a mente. Um recurso bastante utilizado na coleção é a textura, com o intuito de contribuir para a percepção tátil.

Os elementos da natureza influenciaram a criação das peças não só pelos tons, mas também pelas formas. Os rios da Amazônia foram fonte de inspiração em looks que apresentam movimento e fluidez. A coleção conta ainda com estamparia manual e tingimentos feitos com carvão.

“Pesquisamos muito sobre a Amazônia e percebemos haver muita coisa por trás do tema sustentabilidade. Trabalhamos muito a questão da reciclagem, tivemos que utilizar a criatividade para buscar novos usos para os materiais. Todo o processo é gratificante e poder ver a peça criada do zero na passarela é algo mágico”, destacou a aluna Manuella Rimes, de 16 anos.

Espaço interativo

Nesta edição, a Firjan promove interação com os empresários do setor por meio de pesquisa para conhecer as expectativas e percepção da temática inovação na indústria. Também haverá atendimento aos empresários com orientações sobre captação de recursos, além das equipes dos programas Escritório de Carreiras, Brasil Mais Produtivo e Saúde para Pequena Indústria.